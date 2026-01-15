Logo El Espectador
Ciencia
Los rayos han causado más de mil muertes en Colombia. Estos investigadores quieren evitarlo

En los últimos 25 años murieron más de 1.500 personas en Colombia tras ser impactados por un rayo. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional está trabajando en un proyecto que podría proteger, sobre todo, a soldados y campistas en lugares que son más propensos a estas corrientes eléctricas.

Daniela Bueno
15 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Colombia es uno de los países donde más caen rayos. La razón, en parte, es por su ubicación geográfica. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Colombia es uno de los países donde más caen rayos. La razón, en parte, es por su ubicación geográfica. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Foto: EFE - GEORGI LICOVSKI

En septiembre del año pasado, en San Gil, Santander, se reportó la muerte de una mujer de 78 años, luego de ser alcanzada por un rayo. Los familiares de Socorro Garnica recuerdan que iba de camino a su casa cuando empezó a llover, y de repente, un rayo la impactó. Al mes siguiente, en Santa Marta, Jorge Yesid Molina perdió la vida por esta misma causa, mientras estaba cerca del río Manzanares. Y en diciembre, es decir, un mes después, se reportó el fallecimiento de Wilfredo Marchena Peña, quien se encontraba en las playas de La Boquilla, en...

dbueno@elespectador.com
Conoce más

