Los rayos han causado más de mil muertes en Colombia. Estos investigadores quieren evitarlo

Colombia es uno de los países donde más caen rayos. La razón, en parte, es por su ubicación geográfica. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI Foto: EFE - GEORGI LICOVSKI

En septiembre del año pasado, en San Gil, Santander, se reportó la muerte de una mujer de 78 años, luego de ser alcanzada por un rayo. Los familiares de Socorro Garnica recuerdan que iba de camino a su casa cuando empezó a llover, y de repente, un rayo la impactó. Al mes siguiente, en Santa Marta, Jorge Yesid Molina perdió la vida por esta misma causa, mientras estaba cerca del río Manzanares. Y en diciembre, es decir, un mes después, se reportó el fallecimiento de Wilfredo Marchena Peña, quien se encontraba en las playas de La Boquilla, en...