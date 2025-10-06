Los siete volcanes activos que descubrieron en Ío, la luna de Júpiter

Foto: NASA / SwRI / MSSS

Un grupo de científicos publicó recientemente un artículo en el que describen siete volcanes activos en la superficie de Ío, una de las lunas que órbita Júpiter. Su estudio presenta hallazgos inéditos sobre el que se conoce como el lugar más volcánicamente activo del sistema solar.

Has ahora, las investigaciones sobre la actividad volcánica de Ío se han hecho con imágenes que identifican puntos y columnas calientes. Por eso sabemos de su gran actividad. Sin embargo, no ha sido posible obtener descripciones detalladas de estos volcanes ni cómo funcionan.

Los investigadores explican en el artículo, que fue publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que la tecnología con la que está equipada el Telescopio Espacial James Webb ha permitido hacer observaciones sin precedentes de esta luna, a través de una técnica conocida como interferometría.

La metodología consiste en “una técnica de imagen de alta resolución angular que transforma un solo telescopio en un conjunto interferométrico”, según dicen en el artículo. En otras palabras, cubren una parte de uno de los planos del telescopio, para que este transmita de una manera diferente la luz. Así logran conformar una sola imagen.

Pero, la novedad de esa investigación no queda allí. Los investigadores diseñaron un modelo de Inteligencia Artificial (IA) basado en redes neuronales, que se inspiran en lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro humano, para mejorar la forma en la que se pueden componer esas imágenes, mejorando la información disponible para los análisis.

Aunque sabemos que la superficie de esta luna está conformada por cientos de volcanes activos, esta investigación logró identificar siete de ellos. Según explicó a El País el autor principal del estudio, Joel Sánchez Bermúdez, su análisis también les permitió una descripción de estas formaciones volcánicas, que presentan variaciones frente a las formas de cono que se encuentran en la Tierra. Los científicos los refieren como “calderas” o “fosas” con lava en su interior.

Los científicos también llaman la atención sobre la importancia de seguir haciendo este tipo de monitoreos, con el fin de obtener información a largo plazo que permita tener cada vez mejor resolución para describir la superficie de esta luna.

