Los tatuajes amazónicos de hace miles de años que cuestionan el mito de la “selva virgen”

Las llamadas pintaderas halladas en la región datan de entre los años 1000 y 1400. Sus diseños —geométricos y zoomorfos— sorprendieron a los científicos. /Natalia Lozada. Foto: Natalia Lozada.

Entre 2015 y 2017, un grupo internacional de arqueólogos que excavaba varios sitios en el Orinoco, en la frontera entre Colombia y Venezuela, encontró una serie de cerámicas cuyo uso era, hasta entonces, desconocido. Eran piezas pequeñas, algunas fragmentadas, con diseños geométricos y representaciones de animales.

En los últimos meses, la investigadora colombiana Natalia Lozada, luego de diferentes análisis, descubrió que estas cerámicas, halladas en las islas Picure y Rabo de Cochino —ver en el mapa que acompañan estas páginas— habrían sido...