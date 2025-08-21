No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
21 de agosto de 2025 - 10:01 p. m.

Luisa Dueñas, una científica colombiana explorando el océano profundo

El viernes, 15 de agosto, entrevistamos a la profesora colombiana Luisa Dueñas, mientras estaba abordo de una embarcación en el océano Pacífico, cerca de las Islas Marshall. Desde allí, estaba estudiando, junto a un grupo de científicos, el océano profundo, y analizando ecosistemas y especies que muy pocas veces hemos visto. Con robots llegaron hasta los mil y a los tres mil metros de profundidad. En medio de una tormenta, conversó sobre lo que hacía en esa expedición con El Espectador.

Sergio Silva Numa

Sergio Silva Numa

Javier Salamanca Aldana(23292)Hace 19 minutos
Wow genial
