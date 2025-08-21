Luisa Dueñas, una científica colombiana explorando el océano profundo

El viernes, 15 de agosto, entrevistamos a la profesora colombiana Luisa Dueñas, mientras estaba abordo de una embarcación en el océano Pacífico, cerca de las Islas Marshall. Desde allí, estaba estudiando, junto a un grupo de científicos, el océano profundo, y analizando ecosistemas y especies que muy pocas veces hemos visto. Con robots llegaron hasta los mil y a los tres mil metros de profundidad. En medio de una tormenta, conversó sobre lo que hacía en esa expedición con El Espectador.