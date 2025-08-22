No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Miguel Serrano será el nuevo director de Agrosavia

Serrano asumirá el cargo tras la salida, a mediados de junio, de Jorge Mario Díaz Luengas, en medio de una fuerte discusión sobre el presupuesto de Agrosavia y de las tensiones entre la entidad y el Ministerio de Agricultura por su manejo.

Redacción Ciencia
23 de agosto de 2025 - 03:00 a. m.
Foto: Óscar Pérez
Este viernes 22 de agosto se conoció que la junta directiva de Agrosavia, dedicada al desarrollo tecnológico agropecuario, designó un nuevo director: Miguel Serrano López.

Serrano es Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, y se ha dedicado a la investigación, dirección de proyectos y cooperación internacional.

Serrano llegará en reemplazo de Jorge Mario Díaz Luengas, quien fue retirado del cargo a finales de mayo. La salida de Díaz Luengas se dio después de meses de una intensa discusión por el presupuesto de Agrosavia y tensiones entre esa entidad y el Minagricultura por su manejo. Como habíamos contado a principios de febrero en El Espectador, el recorte fiscal que también había sufrido esa cartera, la había obligado a disminuir el presupuesto de Agrosavia. Mientras se exigía al nuevo director, Ariel Hurtado Rodríguez, actual director administrativo y financiero, se encontraba como encargado.

El proceso de selección del nuevo director inició el pasado 31 de mayo de 2025 y en este participaron más de 300 personas. “Con esta designación, AGROSAVIA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación agropecuaria del país, en beneficio de los productores y del desarrollo rural integral de Colombia”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

La junta directiva de Agrosavia hoy está ocupada por la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, quien es, a su vez, la presidenta; Santos Alonso Beltrán, delegado de la ministra; Paula Andrea Cepeda Rodríguez, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; Fredy Garcés Obando, en representación de los Centros de Investigación Privados Asociados; Jorge Enrique Bedoya, en representación de los Gremios Asociados; Luis Ernesto Rodríguez Molano, en representación de las universidades asociadas; Giovanny Moncayo, en representación de las entidades territoriales y asociaciones y cooperativas de pequeños productores agropecuarios, y Juliana Millán Guzmán, en representación del ministerio de Agricultura. Cada uno, por supuesto, tiene un miembro suplente.

