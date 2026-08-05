Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero dejó unas tuercas sueltas

Con una inversión de COP 14.000 millones, el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, ha entregado 34 laboratorios de robótica a colegios colombianos, para promover “vocaciones científicas”. Pero sus críticos señalan que es una estrategia desarticulada y sin un camino para evaluar su impacto. Además, no es claro cómo seleccionaron los lugares a donde los llevaron: uno se lo dieron a la institución donde estudió el presidente Gustavo Petro.