Home

Ciencia
05 de agosto de 2026 - 10:13 p. m.

Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero dejó unas tuercas sueltas

Con una inversión de COP 14.000 millones, el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, ha entregado 34 laboratorios de robótica a colegios colombianos, para promover “vocaciones científicas”. Pero sus críticos señalan que es una estrategia desarticulada y sin un camino para evaluar su impacto. Además, no es claro cómo seleccionaron los lugares a donde los llevaron: uno se lo dieron a la institución donde estudió el presidente Gustavo Petro.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Redacción Ciencia

Conoce más

Temas Relacionados

Noticias hoy

Noticias Colombia

Minciencias

Colombia Robótica

STEAM

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.