Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero dejó unas tuercas sueltas
Con una inversión de COP 14.000 millones, el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, ha entregado 34 laboratorios de robótica a colegios colombianos, para promover “vocaciones científicas”. Pero sus críticos señalan que es una estrategia desarticulada y sin un camino para evaluar su impacto. Además, no es claro cómo seleccionaron los lugares a donde los llevaron: uno se lo dieron a la institución donde estudió el presidente Gustavo Petro.
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