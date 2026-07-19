Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero no ajustó todas las tuercas

Los salones están equipados con kits de robótica y diferentes elementos para el aprendizaje. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado miércoles, funcionarios del Ministerio de Ciencias regresaron al colegio de Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En el transcurso del día revisaron e inauguraron uno de los dos laboratorios de robótica que le habían prometido a la comunidad educativa y que habían desatado una intensa discusión entre la cabeza de esa cartera, Yesenia Olaya, y la Alcaldía de Bogotá.

El 30 de mayo, Olaya se había quejado públicamente de que funcionarios del colegio no la habían dejado entrar a ella y a su equipo y habían...