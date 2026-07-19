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Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero no ajustó todas las tuercas

Con una inversión de COP 14.000 millones, el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, ha entregado 34 laboratorios de robótica a colegios colombianos, para promover “vocaciones científicas”. Pero sus críticos señalan que es una estrategia desarticulada y que no hay un camino para evaluar su impacto. Además, no es claro cómo seleccionaron los lugares a donde los llevaron: uno se lo dieron a la institución donde estudió el presidente Gustavo Petro.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
19 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Los salones están equipados con kits de robótica y diferentes elementos para el aprendizaje.
Los salones están equipados con kits de robótica y diferentes elementos para el aprendizaje.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado miércoles, funcionarios del Ministerio de Ciencias regresaron al colegio de Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En el transcurso del día revisaron e inauguraron uno de los dos laboratorios de robótica que le habían prometido a la comunidad educativa y que habían desatado una intensa discusión entre la cabeza de esa cartera, Yesenia Olaya, y la Alcaldía de Bogotá.

El 30 de mayo, Olaya se había quejado públicamente de que funcionarios del colegio no la habían dejado entrar a ella y a su equipo y habían...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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