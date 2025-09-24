NASA anuncia misión tripulada que orbitará la Luna en 2026

(Imagen de referencia) Durante una misión de diez días, cuatro astronautas orbitarán la Luna como parte de los preparativos para el regreso de humanos a la superficie del satélite natural de la Tierra EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La NASA anunció sus planes para una misión tripulada que orbitará la Luna, como parte de la segunda fase del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie de nuestro satélite natural.

Según la agencia espacial estadounidense, a más tardar en abril de 2026 comenzará una misión de diez días en la que una tripulación de cuatro astronautas orbitará la Luna para probar los sistemas y equipos necesarios para la exploración lunar tripulada.

“Juntos tenemos un asiento en primera fila para presenciar la historia”, aseguró, en una rueda de prensa, Lakiesha Hawkins, directora de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en una rueda de prensa. “Volveremos a la Luna después de más de 50 años”.

Se espera que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen rompan récords al recorrer 9.260 kilómetros más allá de la Luna.

En total, la misión comprenderá 15 etapas, desde el lanzamiento del cohete en el Kennedy Space Center, pasando por una órbita alrededor de la Tierra para impulsarse hacia la Luna, hasta la realización de una órbita lunar por la tripulación y su regreso a nuestro planeta.

“Se trata de una trayectoria de retorno libre”, explicó Hawkins. “Estableceremos el rumbo durante la maniobra de inyección translunar en el segundo día, aprovechando las fuerzas de gravedad de la Tierra y la Luna para garantizar que la tripulación pueda regresar sin necesidad de realizar grandes correcciones de propulsión”.

La misión Artemis II llega luego de los avances realizados en las misiones no tripulada Artemis I en 2022, en las que se realizaron pruebas al cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion, en la que viajarán los astronautas. Durante la rueda de prensa, la agencia espacial fue reiterativa de que esta nueva etapa del programa Artemis es “una prueba” en las que la seguridad es la principal prioridad de la misión. Vale señalar que estas misiones estaban programadas para el 2025, sin embargo, una serie de problemas con el escudo de la nave Orion provocaron que se retrasara la misión.

“La agencia se ha comprometido a lanzarlo a más tardar en abril de 2026. Tenemos la intención de cumplir ese compromiso, añadió Hawkins. ”Sin embargo, también estamos trabajando para acelerar, en la medida de lo posible, los preparativos y la preparación de las operaciones para que puedan comenzar en febrero. Pero queremos destacar que la seguridad es nuestra máxima prioridad. A medida que avanzamos en estos preparativos operativos y terminamos de montar el cohete, seguimos evaluando para asegurarnos de que hacemos las cosas de forma segura".

Si se mantiene el cronograma previsto, para 2027 podría llevarse a cabo la misión que tiene como objetivo llevar astronautas a la Luna, más de 50 años después de la última misión del programa Apolo. “Artemis II es el siguiente paso en nuestro viaje de la Luna a Marte”, precisa la NASA.

