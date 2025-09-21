NASA confirma que ya son más de 6.000 los planetas detectados por fuera del sistema solar

La agencia espacial anunció que ya son más de 6.000 los exoplanetas detectados por fuera del sistema solar. Estas misiones buscan responder a la pregunta de si estamos solos en el universo. Foto: NASA

Esta semana se confirmó que el número oficial de planetas detectados fuera de nuestro sistema solar, a través de misiones de la NASA y de la comunidad científica internacional, superó la marca de los 6.000.

“Este hito representa décadas de exploración cósmica impulsada por los telescopios espaciales de la NASA, una exploración que ha cambiado por completo la forma en que la humanidad ve el cielo nocturno”, indicó Shawn Domagal-Goldman, director en funciones de la División de Astrofísica de la sede central de la NASA. “Paso a paso, desde el descubrimiento hasta la caracterización, estas misiones han sentado las bases para responder a una pregunta fundamental: ¿estamos solos?“.

Según explicó la NASA, ningún planeta en particular es considerado el número 6.000, ya que la lista es actualizada de manera constante por científicos de todo el mundo. Cabe señalar que hay más de 8.000 planetas candidatos adicionales a la espera de confirmación. En el video que puede ver abajo se pueden observar algunas de las representaciones de los planetas detectados hasta ahora.

Este hito llega más de 30 años después del descubrimiento oficial del primer exoplaneta, como se conocen los planetas por fuera del sistema solar, en 1995. Desde entonces, este número ha ido creciendo constantemente pues, para 2015, la NASA anunció el descubrimiento del exoplaneta número 1.000. Ahora, diez años después, la cifra llegó a los 6.000.

En contraste, a pesar de que se estima que hay miles de millones de planetas solo en la Vía Láctea, encontrarlos y analizarlos, como lo indica la NASA en su portal web, sigue siendo un reto. EEn los últimos años, en particular, las herramientas disponibles han mejorado, lo que ha permitido obtener conclusiones sobre la población general de planetas y compararla con la de nuestros vecinos en el sistema solar.

Por ejemplo, aunque en nuestro sistema solar tenemos el mismo número de planetas rocosos que gigantes, en el universo los rocosos parecen ser mucho más comunes. Los científicos también han encontrado mundos totalmente distintos a los nuestros: gigantes como Júpiter que orbitan más cerca de su estrella que Mercurio del Sol; planetas que giran alrededor de dos soles, de ninguno o de estrellas muertas; esferas cubiertas de lava y algunos tan livianos como “el icopor”.

En un comunicado, Dawn Gelino, directora del Programa de Exploración de Exoplanetas (ExEP) de la NASA, precisó que “cada uno de los diferentes tipos de planetas que descubrimos nos proporciona información sobre las condiciones en las que se pueden formar los planetas y, en última instancia, sobre lo comunes que pueden ser los planetas como la Tierra y dónde debemos buscarlos. Si queremos averiguar si estamos solos en el universo, todo este conocimiento es esencial”.

Los retos que quedan en el camino

Un dato que ayuda a dimensionar los desafíos en la observación de exoplanetas es que, hasta ahora, solo un centenar ha sido fotografiado de manera directa. En los demás casos, su detección se ha confirmado de forma indirecta y tras largos periodos de observación por parte de científicos en todo el mundo.

Es por esto último que la lista de exoplanetas, que superan los 8.000, tiene una larga extensión. “Realmente necesitamos que toda la comunidad trabaje conjuntamente si queremos maximizar nuestras inversiones en estas misiones que están generando candidatos a exoplanetas, afirmó, en un comunicado, Aurora Kesseli, subdirectora científica del Archivo de Exoplanetas de la NASA.

En el futuro, la NASA anunció que concentrará sus esfuerzos en localizar planetas rocosos parecidos a la Tierra y en analizar sus atmósferas en busca de posibles huellas de vida: rastros, elementos o señales que puedan servir como evidencia de que alguna vez existió —o aún existe— vida más allá de nuestro planeta.

