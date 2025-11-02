NASA responde a mentiras de Kim Kardashian: “Hemos estado en la Luna seis veces”

Imagen de referencia. Esta imagen fija, tomada de un video publicado el 24 de febrero de 2025 por Firefly Aerospace, muestra al módulo de aterrizaje Blue Ghost durante su tercera órbita lunar, con una vista de la cara oculta de la Luna y una perspectiva superior de la nave. Foto: AFP - HANDOUT

La NASA reafirmó que el alunizaje de 1969 sí ocurrió, tras comentarios recientes de la empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian, quien expresó en televisión sus dudas sobre la veracidad de la misión.

Durante un episodio del programa The Kardashians, emitido en la plataforma Hulu, Kardashian manifestó su interés por las teorías de conspiración y mencionó que, según había leído, el astronauta Buzz Aldrin (segundo ser humano en pisar la Luna) habría dicho en una entrevista que “no hubo ningún momento de miedo porque (el alunizaje) no ocurrió”. A partir de esa frase, la empresaria señaló que cree que la llegada del hombre a la Luna pudo haber sido un montaje.

Horas después de la transmisión, Sean Duffy, administrador interino de la NASA, respondió a través de la red social X (antes Twitter), citando el fragmento del programa y escribiendo: “Sí, hemos estado en la Luna antes... ¡seis veces! Y lo mejor: (el programa Artemis) está regresando bajo el liderazgo del presidente Donald Trump”. Duffy añadió que Estados Unidos “ganó la última carrera espacial” y que confía en que el país “volverá a hacerlo”.

Kardashian replicó el mensaje con una pregunta sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS, a lo que Duffy contestó que se trata del tercer cometa de origen interestelar detectado en el sistema solar, y que no representa amenaza alguna para la Tierra. Aprovechó, además, para invitar a Kardashian al próximo lanzamiento del programa Artemis en el Centro Espacial Kennedy, aunque la empresaria no ha confirmado si asistirá.

El interés público en teorías que cuestionan el alunizaje de 1969 no es nuevo. Desde hace décadas, algunas versiones han sostenido que la misión fue grabada en un estudio de televisión o manipulada con fines políticos. Sin embargo, la comunidad científica ha desmentido reiteradamente esas afirmaciones.

El Instituto de Física del Reino Unido señala que “cada argumento que afirma que la NASA falsificó los alunizajes ha sido refutado”. Según la entidad, las pruebas incluyen registros fotográficos, mediciones de radiación y análisis de 382 kilogramos de rocas lunares traídas a la Tierra por las misiones Apolo, verificadas de forma independiente por laboratorios en distintos países.

También, un estudio publicado en PLOS One también concluyó que, de haber existido un encubrimiento de ese tipo, habría requerido la participación de más de 400.000 personas, lo que haría prácticamente imposible mantenerlo en secreto durante más de medio siglo.

