NASA revela una de las panorámicas más completas de la superficie de Marte

Marte. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Esta semana, la NASA publicó una de las panorámicas más nítidas y completas de Marte captadas hasta ahora por el rover Perseverance, que lleva más de cuatro años explorando la superficie del planeta rojo.

La imagen, revelada por la agencia espacial estadounidense, está compuesta por 96 fotografías captadas por el rover el pasado 26 de mayo y que fueron ensambladas para formar una panorámica de 360 grados de Marte.

Según precisaron los investigadores de la NASA, la panorámica fue tomada en un lugar denominado como ‘Falbreen’, nombre informal con el que los científicos se refieren a la que sería una de las zonas más antiguas exploradas por la misión. En este sitio convergen distintos límites geológicos que separan rocas claras, ricas en olivino, de formaciones más oscuras y posiblemente arcillosas.

“Las impresionantes vistas como las de Falbreen, captadas por nuestro rover Perseverance, son solo un adelanto de lo que pronto veremos con nuestros propios ojos. Las innovadoras misiones de la NASA, comenzando con Artemis, impulsarán nuestro continuo avance para llevar la exploración espacial humana a la superficie marciana. La NASA sigue siendo cada vez más audaz y fuerte”, indicó, a través de un comunicado, Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

Uno de los elementos que más llaman la atención de la panorámica es el tono azul del cielo marciano, que suele estar caracterizado por un tono rojo. El cambio de esta tonalidad se debe a que la imagen fue colorizada para acentuar el contraste y los detalles. Aunque los amaneceres y atardeceres marcianos pueden presentar de forma natural intensos tonos azules, esta imagen fue mejorada digitalmente, explica la NASA, para proporcionar un contraste visual más claro entre el cielo y el terreno.

“Los cielos relativamente libres de polvo proporcionan una visión clara del terreno circundante. Y en este mosaico en particular, hemos mejorado el contraste de colores, lo que acentúa las diferencias entre el terreno y el cielo”, precisó en un comunicado Jim Bell, investigador principal de Mastcam-Z, el instrumento utilizado para capturar las imágenes, de la Universidad Estatal de Arizona.

Al estudiar las fotografías, los investigadores detectaron una roca de gran tamaño, ubicada en el centro de la panorámica y cerca de 4,4 metros del rover. Este tipo de objetos son conocidos como “rocas flotantes”, pues es probable que se formara en otro lugar y fuera transportada hasta su ubicación actual.

“Se desconoce si llegó aquí por un deslizamiento de tierra, por el agua o por el viento, pero el equipo científico sospecha que llegó antes de que se formara la ondulación de arena”, explicó la NASA, a través de un comunicado.

Otro de los elementos que se pueden observar en las fotografías tomadas son los conocidos “parches de abrasión”, que son los puntos en los que el rover ha tomado muestras de la superficie de Marte. En este caso se trató de la roca número 43 estudiada por la misión, que busca determinar, entre otras cosas, indicios de vida microbiana antigua en este planeta.

