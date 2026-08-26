26 de agosto de 2026 - 11:15 p. m.
No coma cuento: le explicamos por qué el sismo de Santander no se relaciona con el de Chocó
¿Por qué tiembla tanto en Colombia? ¿Están relacionados los sismos de Santander y Chocó? Le respondemos estas preguntas para que no caiga en noticias falsas.
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