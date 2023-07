No, Estados Unidos no confirmó la existencia de extraterrestres

Capitolio EE. UU Foto: Agencia AFP

Se han hecho virales algunos momentos de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos realizada este miércoles en la que se escucharon muchas cosas sobre los ovnis. David Grusch, un exfuncionario de inteligencia nacional, les dijo a los representantes que el gobierno de EE. UU. está albergando naves extraterrestres. (Le puede interesar: Las ranas que tienen “cuatro ojos” para defenderse de depredadores)

Dos ex pilotos de combate de la Marina describieron encuentros con objetos desconocidos que, dijeron, ninguno de los dos había visto antes. Y para rematar, Grusch señaló que cree “absolutamente” que el gobierno de ese país no solo tiene restos de una nave, sino también de sus operadores no humanos. “Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) y de ingeniería inversa”, dijo Grusch.

El asunto con los ovnis en Estados Unidos no es nuevo. De hecho, la agencia aeroespacial estadounidense, NASA, creó hace unos meses un equipo de trabajo independiente para estudiar a fondo estos fenómenos (rebautizados como Fenónemos Aéreos No Identificados (UAP, por las siglas en inglés), y que muchas veces resultan ser ilusiones ópticas, drones, basura en el aire o globos meteorológicos. Incluso en el Pentágono hay una oficina dedicada exclusivamente al tema.

El equipo de la NASA reportó que no existía material con la suficiente calidad para profundizar en el análisis de los casos. También, una portavoz del Pentágono, Susan Gough, le dijo a The New York Times en un comunicado que el grupo de trabajo del Departamento de Defensa no tiene ninguna “información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”. (Le recomendamos: Se robaron equipos de una estación de monitoreo del volcán nevado del Ruiz)

El revuelo que causó esta audiencia, que es la tercera de varias que se seguirán realizando en el Congreso estadounidense, se dio debido a la iniciativa de empezar a tratar el tema de los ovnis en ese país de manera pública.

La iniciativa, que ha unido a demócratas y republicanos, busca crear un Comité que revise los casos para determinar si la información debería conservarse como clasificada o si debería darse a conocer al público. Esto ha sido soportado por teorías de conspiración estadounidenses que plantean que el Gobierno oculta información sobre estos temas.

Hasta el momento, además de la comunicación del Pentágono y el reporte del equipo de la NASA, el ejército de ese país se ha pronunciado en repetidas ocasiones con conclusiones similares sobre diferentes casos: no hay información suficiente para profundizar en su análisis, dado que las imágenes suelen ser de mala calidad. (También puede leer: El ADN revela el árbol genealógico más antiguo de una familia)

Estados Unidos es el país en el que más se registran avistamientos de ovnis. De hecho, entre 2022 y 2021, el Pentágono recopiló unos 247 informes de avistamientos, marcando un incremento sin precedentes en la cantidad de casos. Entre 2004 y 2020 no se habían recibido mucho más de 140. Más de la mitad han sido presentados por militares o funcionarios de inteligencia.

El Pentágono, en la mayoría de los casos, descarta una investigación a profundidad porque los registros no cuentan con “características destacables”. En muchos otros casos, encuentran explicaciones sencillas como las mencionadas al inicio de esta nota: globos, drones, basura, entre otros.

Lo sorprendente es que no hay otro país en el mundo en el que se den tantos avistamientos, lo que podría abrir la posibilidad de que se trate más de una “paranoia social” que de hechos a destacar. En ese sentido, tampoco existe otra estructura institucional similar a la que tiene Estados Unidos para el estudio de casos que nunca han demostrado ser más que una maraña de suposiciones equivocadas o exageradas.

