No hay alerta de tsunami para la costa Caribe tras fuerte sismo en Venezuela

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló que el movimiento tuvo su epicentro en el estado Zulia y fue seguido por una réplica de magnitud 4.7, lo que es común en este tipo de eventos. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales.

Redacción Ciencia
24 de septiembre de 2025 - 11:04 p. m.
Sismo en Venezuela no producirá tsunami. /SGC
Foto: SGC
La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no hay riesgo de tsunami en la costa Caribe de Colombia, después del fuerte sismo de magnitud 6,1 registrado a las 5:22 p.m. (hora local) con epicentro en Venezuela. En un comunicado conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Dimar tranquilizó a la población: aunque el sismo fue intenso, su profundidad de apenas 10 kilómetros no generó las condiciones necesarias para un maremoto que afectara el litoral colombiano.

Un tsunami se puede formar cuando un sismo desplaza grandes volúmenes de agua, como ocurre en terremotos muy profundos o cerca del mar. Sin embargo, en esta ocasión no ocurrió, porque el sismo fue relativamente superficial y su epicentro estaba en tierra firme, lo que no generó el movimiento del agua necesario para producir un maremoto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que el epicentro estuvo en el estado Zulia, cerca de los municipios de Bachaquero, San Timoteo y Tía Juana. El movimiento se sintió con fuerza en la zona fronteriza, incluyendo ciudades como Cúcuta y Bucaramanga.

Minutos después del sismo principal, se registró una réplica de magnitud 4,7 en la misma zona y también superficial. Las autoridades recuerdan que estas réplicas son normales después de un sismo grande, y que la actividad sísmica en esta región es constante. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños importantes.

Las autoridades insisten en seguir las recomendaciones oficiales y evitar difundir información no verificada para mantener la calma en la población.

Por Redacción Ciencia

