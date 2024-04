No hay relación entre el uso de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Desde 2021 se ha venido dando una discusión en la ciencia, tras la publicación de una manifestación de consenso por parte de un grupo de endocrinólogos en el que pedían desaconsejar el uso de paracetamol (acetaminofén) en mujeres embarazadas.

Su argumento era que, según algunos estudios, este medicamento podría tener algún vínculo con trastornos del neurodesarrollo, como aquellos que se encuentran dentro del espectro autista. Desde entonces, por el miedo que esto pudo generar en las personas frente al uso del medicamento y por la falta de evidencia robusta para sostener esa afirmación, la ciencia ha trabajado para contribuir con mejor información en la discusión.

Recientemente, se publicó en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) el estudio más grande que se ha hecho hasta el momento sobre el uso de este medicamento durante el embarazo. La investigación, realizada por científicos de la Escuela de Salud Pública de Dornsife de la Universidad de Drexel (Estados Unidos) y del Instituto Karolinska (Suecia), ratificó que “no encontraron evidencia que respalde un vínculo causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en los niños”, según señaló el instituto sueco en un comunicado.

Para desarrollar este estudio, utilizaron un sistema de información sueco que reúne los datos de más de 2.4 millones de niños de ese país que estuvieron expuestos al consumo de acetaminofén por parte de sus madres durante el embarazo, y que incluye a los hermanos de estos niños, quienes no estuvieron expuestos al medicamento en esa etapa.

El acetaminofén suele ser recetado para el manejo de dolores leves y para la disminución de la fiebre y en varos países, como Colombia, se trata de un medicamento de venta libre. Esto permite que las personas lo usen ampliamente para trata diferentes dolencias menores.

El estudio encontró evidencia importante sobre dos cosas que están ocurriendo y que se han planteado en investigaciones pasadas. En primer lugar, que hay “un pequeño aumento en el riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en la población general”, de acuerdo con el comunicado. Y en segundo lugar, que no hay mayor riesgo de presentar estos trastornos cuando se compara a parejas de hermanos en las que uno estuvo expuesto al paracetamol mientras estaba en el útero, pero el otro no. “Debido a que los hermanos comparten una parte sustancial de sus antecedentes genéticos, así como una exposición similar a muchos de los mismos factores ambientales durante el desarrollo, compararlos ayuda a controlar estos factores compartidos que de otro modo serían difíciles de medir en estudios epidemiológicos”, dijeron los autores en el comunicado de la universidad.

Además, en el estudio también encontraron que apenas el 7.5 % de los niños de los que se tenía información (185.000 de los 2.4 millones) habrían estado expuestos al acetaminofén durante el embarazo. Esto, aseguran, podría deberse a que existe un temor al uso de este medicamento en esa etapa por los supuestos riesgos que se le atribuyen.

”Los hallazgos de este estudio pueden ser una buena noticia para las mujeres en embarazo que usan acetaminofén como opción para controlar el dolor o la fiebre, ya que hay pocas alternativas seguras para el alivio disponibles”, dijo una de las autoras, Renee Gardner, en el comunicado. “Esperamos que nuestros resultados brinden tranquilidad a los futuros padres cuando se enfrentan a la, a veces, difícil decisión de tomar estos medicamentos durante el embarazo cuando sufren dolor o fiebre”.

Los investigadores, además, insistieron en que se requieren más estudios, con resultados más robustos, para desaconsejar el uso de este medicamento, pues la evidencia hasta ahora sugiere que no hay un vínculo con el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. No usarlo, en cambio, sí podría derivar en consecuencias para la salud de las mujeres gestantes al no tratar dolores durante el embarazo.

