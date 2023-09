“No son de origen extraterrestre, pero no sabemos qué son”: NASA sobre los ovnis

La NASA ordenó a un grupo independiente de 16 expertos hacer el informe. Foto: NASA

En estos días, han circulado en redes sociales las imágenes de supuestos extraterrestres que presentaron en el Congreso mexicano. La exposición estuvo a cargo del periodista Jaime Maussan, director del medio Tercer Milenio de Televisa. Según él, los “extraterrestres” fueron encontrados en 2017, entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca.

Varios científicos, sin embargo, han expresado sus profundas dudas sobre estos supuestos extraterrestres, porque, además, la exposición sobre estos cuerpos no tuvo ningún sustento científico. Este jueves 14 de septiembre, la agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, presentó su primer informe sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), como se ha empezado a llamar, oficialmente, a los objetos voladores no identificados u “ovnis”.

“La principal conclusión del estudio es que aún queda mucho por aprender”, declaró en la presentación del informe el administrador de la NASA, Bill Nelson. “El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna prueba de que los FANI tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son”, agregó.

Estos fenómenos son aquellos que a veces pasa en el cielo y no se puede identificar como un avión o un fenómeno natural usual, pero que también se pueden presentar en los océanos o tierra. El reporte fue realizado por un grupo de expertos independiente a la agencia, y comenzó oficialmente en junio del año pasado.

El grupo fue compuesto por 16 expertos científicos, aeronáuticos y de datos dirigidos por el astrofísico David Spergel. En palabras de la NASA, el grupo de estudio tiene como objetivo “examinar los FANI desde una perspectiva científica y crear una hoja de ruta sobre cómo utilizar los datos y las herramientas de la ciencia para hacer avanzar nuestra comprensión del FANI.”

Además de estos hallazgos preliminares, se indicó que se va a asignar un nuevo director de investigación sobre estos fenómenos que “desarrollará y supervisará la implementación de la visión científica de la NASA para la investigación de FANI, incluido el uso de la experiencia de la NASA para trabajar con otras agencias para analizar FANI y aplicar inteligencia artificial y aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos. La NASA realizará este trabajo de forma transparente en beneficio de la humanidad”, afirmó Nelson.

Por ahora, el nombre de ese nuevo director/a se está manteniendo en secreto, pues, como explicaron en la rueda de prensa sobre el tema, les preocupa que esa persona reciba amenazas y/o acoso.

