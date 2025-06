Otro que se nos va: Eduardo Aldana Valdés, un líder en la ciencia colombiana

Eduardo Aldana, exrector de la U. de Los Andes y exdirector de Colciencias. Foto: Cortesía Universidad de Los N

Pues se nos fue Eduardo Aldana Valdés, director de Colciencias entre 1983 y 1986. Sus obituarios destacaron su paso por la Universidad de los Andes, por la Gobernación del Tolima, y por varias instituciones de las que fue fundador o perteneció a sus organismos directivos, siempre con sus ideas avanzadas sobre educación. Muchas de ellas destacaron sus aportes en los días siguientes a su fallecimiento. Pero se nos olvida que durante su paso por la institución que lideraba los designios de la política científica y tecnológica del país también dejó su impronta. Y al hoy Minciencias se le olvidó incluir en sus páginas al menos una nota sobre las ideas y acciones que lideró durante los tres años que estuvo al frente de Colciencias.

Su estilo lo caracterizó. Luego de tantos años de estudio en la Universidad de Illinois y el Massachussets Institute of Technology, MIT, y de ser un referente en el manejo y gestión de las organizaciones, decía que la mejor manera de liderar era management by walking around. Visitando a los funcionarios de Colciencias en sus escritorios, hablando con ellos, compartiendo ideas y propuestas, fue consolidando una identidad en la institución.

“Eduardo Aldana conservó y cohesionó al equipo directivo, abrió canales de comunicación con la dirección, estimuló la planificación interna de actividades y propició las reuniones periódicas de trabajo sobre política, criterios de selección de proyectos o pautas sobre condiciones de financiación”, escribió Martha Luz Ospina Bozzi en el libro Colciencias 30 años, memorias de un compromiso.

Además de su interés para que Colciencias no fuera exclusivamente la entidad que financiara proyectos de investigación, sino que incidiera en el devenir del país fomentando el interés por el conocimiento y la investigación científica, sobresalía su propósito de modernizar a la entidad. Fue Aldana quien consiguió los primeros microcomputadores que asignó a dos secretarias, con lo cual hubo un desarrollo en los procedimientos y la gestión administrativa.

En ese libro de Ospina Bozzi la autora destaca otra de las ideas de Aldana Valdés, expresadas por él mismo: “La idea era lograr que la ciencia y la tecnología formaran parte de la cultura. Recuerdo que por esa época leí a un pensador español que decía que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia… Esa frase me hizo pensar que no se trataba de tener un grupo preocupado por la ciencia y la tecnología, sino que éstas debían entrar a formar parte de la cultura”. Y ese se convirtió en uno de sus desafíos que se plasmaron en promover el periodismo científico y las actividades científicas infantiles y juveniles.

Bajo su administración se hizo realidad un proyecto que venía de la dirección anterior, el programa de televisión Difusión y formación científico-tecnológica, una coproducción entre Colciencias y el ICFES que se emitió en horario triple AAA durante cinco años y fue ganador del Premio Simón Bolívar en 1985. Lo dirigía Ovidio Oundjian, quien desde Colciencias lideraba el tema de lo que llamó la popularización científica y tecnológica y quien vio en la televisión, quizá el medio más consultado de la época, una manera de promover la cultura científica en el país. Oundjian murió en 2016.

Aldana tuvo a su cargo la ejecución del primer crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, e inició con la propuesta de la cofinanciación de proyectos con universidades y con empresas. También promovió la formación doctoral como parte de los compromisos para financiar proyectos de investigación. El primero que funcionó fue el doctorado en química de la Universidad Nacional de Colombia, fundado por José Luis Villaveces, químico y quien fuera a comienzos de la década de los años noventa subdirector de Colciencias. Villaveces murió en 2019.

Aldana definió su paso por Colciencias como ‘un posgrado muy efectivo’. En 1994 formó parte de los diez integrantes de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, la que sí fue Misión de Sabios, en la que sus aportes se concentraron en la educación, pero prioritariamente en el concepto de organización, organizaciones que aprenden, creativas y transformadoras, con valores, las que indagan sobre el pensar que está detrás del hacer, cuya “atmósfera de trabajo se caracteriza por un grado bajo de jerarquización y especialización en sus funciones; por una actitud favorable al diálogo, al intercambio de ideas y a la experimentación, por una marcada preferencia por el trabajo en equipo; y por un nuevo tipo de liderazgo”. Así se lee en el libro Colombia al filo de la oportunidad, el informe final entregado en agosto de 1994.

Se nos van quienes tienen en su ADN la historia de la política científica del país. Que no se nos olviden. Nunca.

