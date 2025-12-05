Parece que no sabíamos todo sobre el T-rex, la popular especie de dinosaurio

Imagen de referencia de una ilustración de cómo se cree que lucían los T. rex adolescentes. Foto: EFE - Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Tyrannosaurus rex son una especie muy popular de dinosaurios. Caracterizada por caminar sobre sus enormes patas traseras y por tener un par de brazos muy cortos, además de sus propiedades carnívoras, esta especie ha hecho parte de la cultura pop sobre estos animales extintos.

Durante décadas, los científicos que se dedican a estudiar los restos fósiles de los T. rex y otros dinosaurios han tenido una discusión. Desde su primera aparición en la literatura científica, después de ser descrita a partir de un fósil de cráneo, la especie Nanotyrannus lancensis ha generado la pregunta sobre si se trata de un taxón distinto o si se trata de un T. rex inmaduro.

Una investigación publicada recientemente en la revista Science da nuevas luces sobre la discusión. Los científicos hicieron un análisis del fósil que se utilizó para describir por primera vez a N. lancensis, pero aplicando una novedosa técnica llamada histología ceratobranquial.

A partir de ese análisis, llegaron a una conclusión. Ese fósil estaba muy cerca de la “madurez esquelética”, o incluso ya la había alcanzado. Mientras que, los análisis que se habían hecho hasta ahora sugerían que sus características coincidían con las de un tiranosaurio rex en etapa inmadura, en su adolescencia.

Para los autores de la investigación, esta evidencia sugiere que el N. lancensis “es taxonómicamente distinto del Tyrannosaurus rex coetáneo y que los ecosistemas de Hell Creek (y equivalentes) albergaban un conjunto diverso de dinosaurios depredadores que se acercaban a la extinción".

Hell Creek, el yacimiento fósil en el que se han encontrado fósiles de ambas especies, está ubicado en Estados Unidos y ocupa varios de sus estados. Las investigaciones que se han adelantado allí han mantenido este debate, inclinándose más por asegurar que no son especies distintas.

Sin embargo, el estudio de Science sugiere hacer una revisión exhaustiva, con base en esta evidencia, para saber si se han hecho identificaciones erróneas, asegurando que un fósil corresponde a un T. rex inmaduro, cuando en realidad corresponde a N. lancensis.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬