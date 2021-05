Se trata del evento internacional más grande de observación de aves y se realizará mañana 8 de mayo. Colombia se ha coronado cuatro veces como el país con más registros. Este año algunos aficionados y científicos no harán parte de la iniciativa para visibilizar el paro nacional.

El Global Big Day es uno de los eventos internacionales más reconocidos a nivel científico y de ciencia ciudadana. Durante un día ciudadanos e investigadores de todo el mundo sacan sus cámaras y binoculares para registrar el mayor número de aves posible. Durante cuatro años Colombia ha sido protagonista de este evento, pues se ha posicionado de forma consecutiva como el país con más registros en todo el mundo. (Lea también: Colombia se coronó por cuarta vez campeón mundial de avistamiento de aves)

El año pasado, incluso en medio de la pandemia, Colombia registró un total de 1.440 especies observadas quedando por encima de países como Perú, Ecuador y Brasil. De acuerdo con los registros nacionales, los departamentos en los que más se registraron aves fueron Antioquia con 600 especies, Valle del Cauca con 548 especies, Meta con 532 y Caldas y Cundinamarca que sumaron 505 cada una. Otras 27 regiones colombianas aparecen en la lista. En segundo lugar, por su parte, se ubicó Perú con un total de 1.127 aves registradas, Ecuador se llevó el tercer lugar con 1.021 especies, seguido por Brasil que registró 942.

Sin embargo, este año la historia podría no repetirse. Varios aficionados, ornitólogos e investigadores de universidades han decidido que no participarán en el evento este año, que se realizará mañana 8 de mayo, para visibilizar la protesta social que se vive en Colombia.

El grupo de Ornitología de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, publicó un comunicado señalando que se abstendrán de participar en el Global Big Day 2021. “Con esto queremos llamar la atención de la comunidad nacional e internacional de observadores de aves sobre los recientes hechos ocurridos en Colombia y buscamos apoyar a los diferentes grupos sociales que mediante un derecho legítimo a la protesta buscan un mejor futuro para el país”. Además, extienden la invitación para que otros científicos y aficionados le hagan paro al Global Big Day. (Le sugerimos: Primera expedición femenina sobre aves en Colombia)

Otro grupo que ya se sumó a esta protesta es el Grupo Javeriana de Ornitología. También publicaron un comunicado expresando “rechazo a los actos de violencia, abuso policial y opresión civil que han atentado en contra de los DDHH y la democracia”. Señalan que “a modo de protesta y apoyo total al paro nacional, hemos decidido no participar del GBD 2021 e invitamos a los demás grupos, redes de observadores de aves y organizaciones a unirse por medio de este acto con el fin de generar un impacto internacional en el que nuestro país, #1 en dicho conteo por varios años consecutivos, no esté presente”. (Le puede interesar: Esta es la propuesta de rectores universitarios para impulsar un diálogo nacional)

De hecho, en redes sociales ya se empieza a mover el #CuelgoMisBinocularesPorColombia. “Es muy difícil salir a contar aves mientras el estado mata personas y no protege los líderes ambientales del país. Mañana cuelgo mis binoculares”, dice el usuario de Twitter Diego Cueva.

Desde hace varios años Colombia brilla como el país con más especies de aves en el Global Big Day. Este año me uno a esta propuesta y no voy a salir a pajarear el 8 de Mayo como protesta contra las malas decisiones y violación de derechos humanos en Colombia. @YolandaRuizCe pic.twitter.com/5UrbbdHOzB — 🦉Diego Cueva 🦜 (@dacuevac) May 4, 2021

En un post que escribió Jasbleady Castañeda Solano, creadora del Programa S.O.S Tingua, en el portal Fundación Humedales por Bogotá, ella dice: “para mí pajarear sí es un acto político, y cuando hablo de política lo hago desde la esencia misma, no es politiquería, no es partido político, no es un candidato, es política como acto de decisión, como posibilidad de participación, de conocer e incidir en el contexto”.