Personas enterradas hace 1.300 años en Europa tenían ascendencia africana

Hace 1.300 años, durante la época en la que cayó el Imperio Romano, enterraron a un grupo de personas en un cementerio ubicado en lo que hoy es Inglaterra. Todas las personas de ese grupo tenían ascendencia europea, a excepción de una.

Así lo relata un nuevo estudio publicado en la revista Antiquity, que hizo una evaluación arqueológica y genética de los restos ubicados en dos puntos de disposición de cuerpos durante el siglo VII.

Para hacerlo, recuperaron los restos y empezaron a analizarlos utilizando diferentes técnicas que les permiten estimar su antigüedad, pero también realizar análisis genéticos para determinar el parentesco entre los individuos y su posible ascendencia.

Los cementerios fueron hallados en los condados británicos de Kent y Dorset. El primero de estos fue el más llamativo para los investigadores, pues se trataba de un grupo familiar en el que uno de los individuos tenía una ascendencia distinta, a pesar de tener parentesco.

La ascendencia en la que coincidían todos los individuos correspondía al norte de Europa, según los investigadores. Pero una adolescente tenía un porcentaje de ascendencia reciente de África subsahariana. Esto quiere decir que probablemente su abuelo era de esta región del mundo.

La forma en la que estaba dispuesto el cadáver, junto a los demás miembros del grupo familiar y rodeado de objetos, una práctica usual durante la Edad Media, indica que esta persona era tratada de manera equitativa respecto al resto del grupo familiar.

En el cementerio de Dorset también encontraron a un individuo con ascendencia de África subsahariana. Sin embargo, este estaba enterrado junto a otra persona con la que no tenía parentesco.

Aunque para los científicos no son hallazgos novedosos, son de gran importancia para reconstruir partes de la historia del inicio de la Edad Media. El análisis de los restos permite conocer las dinámicas sociales y culturales de la época, y también los flujos migratorios que había en el momento.

