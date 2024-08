Aplazan la misión que busca lograr la primera caminata espacial comercial

La misión estará comandada por el multimillonario, Jared Isaacman, quien anteriormente viajó al espacio. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Aunque todo estaba programado para que en la mañana de este martes, 27 de agosto, despegara Polaris Dawn, el viaje de SpaceX, que entre otras cosas busca lograr la primera caminata espacial comercial de astronautas, el lanzamiento fue aplazado.

La misión Polaris Dawn, organizada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, tenía previsto despegar a las 3:38 a.m del martes (2:38 a.m., hora Colombia), desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, pero una fuga de helio a nivel del suelo obligó a aplazar el lanzamiento.

El nuevo intento se realizará el miércoles, 28 de agosto, también a las 3:38 a.m., hora de Florida. “Hay dos oportunidades de lanzamiento adicionales dentro de la ventana de cuatro horas a las 5:23 a. m. ET y a las 7:09 a. m. ET. Si es necesario, hay oportunidades de respaldo disponibles el jueves 29 de agosto a las mismas horas”, informó la compañía.

SpaceX informó que tanto Flacon 9 como la cápsula Dragon están en posición, y que el clima es 85 % favorable para el despegue. “Los equipos están atentos a las condiciones meteorológicas para la recuperación”, escribió la compañía en la red social X.

La cápsula Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9, anteriormente voló a Crew-1 hacia y desde la Estación Espacial Internacional, y a Inspiration4, la primera misión totalmente civil en órbita.

“Dragon y la tripulación se esforzarán por alcanzar la órbita terrestre más alta jamás realizada desde el programa Apolo y participarán en la primera actividad extravehicular (EVA) de astronautas comerciales… También realizarán 36 estudios de investigación y experimentos de 31 instituciones asociadas diseñados para mejorar la salud humana en la Tierra y durante los vuelos espaciales de larga duración, y probarán las comunicaciones basadas en láser Starlink en el espacio”, informó la empresa.

Este será el primer vuelo espacial humano para el piloto de la misión Kidd Poteet, la especialista de la misión Sarah Gillis y la especialista de la misión y oficial médica Anna Menon. Por su parte, el comandante de la misión Jared Isaacman voló anteriormente al espacio también como comandante de Inspiration4 en 2021.

Únicamente Isaacman y Gillis saldrán del vehículo, quienes realizarán por turnos la caminata. Sin embargo, todo el equipo deberá ponerse el traje especial, ya que la cápsula Dragon no tiene compartimiento de aire. Esta misión se enmarca dentro de las aspiraciones del presidente de SpaceX, Elon Musk, de que la humanidad se radique en otros planetas.