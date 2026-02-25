¿Por qué el macaco Punch necesita a su orangután de juguete?

En el caso de Punch, su proceso ha sido seguido de cerca por visitantes y usuarios en redes, atentos a cada paso de su adaptación y crecimiento. /Zoológico de la Ciudad de Ichikawa Foto: Zoológico de la Ciudad de Ichikawa

Punch es un pequeño macaco japonés de siete meses que vive en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia se ha convertido en un fenómeno global no por su destreza, sino por su vulnerabilidad: tras ser rechazado por su madre al nacer y encontrar dificultades para integrarse en su tropa, Punch ha encontrado refugio en un peluche de orangután, adquirido en una conocida cadena de muebles.

Las imágenes del pequeño primate abrazando con fuerza al juguete, apodado por los cuidadores como “Ora-mama”, han acumulado millones de visualizaciones. Sin embargo, detrás del fenómeno de redes sociales existe una profunda base científica que nos remite a los fundamentos de la teoría del apego y a experimentos de mediados del siglo XX que cambiaron nuestra comprensión del desarrollo emocional.

El legado de Harlow: el triunfo del afecto sobre el hambre

La imagen de Punch no es nueva para la ciencia. En la década de 1950, el psicólogo estadounidense Harry Harlow llevó a cabo una serie de experimentos con macacos rhesus que, pese a considerarse polémicos y ser irreproducibles hoy en día, se consideran la piedra angular de la teoría del apego.

Para su artículo, publicado en la revista Science en 1959, Harlow separó a crías de mono de sus madres biológicas y les dio a elegir entre dos sustitutos: una “madre” de alambre que les proporcionaba leche a través de un biberón y otra “madre” recubierta de una tela suave que no ofrecía alimento. Los resultados fueron revolucionarios para la época: los monitos pasaban casi todo el tiempo aferrados a la madre de tela y solo acudían a la de alambre para comer.

Como explica Mark Nielsen, profesor de la Universidad de Queensland, en un análisis para The Conversation: “El caso de Punch confirma que la comodidad, el calor y la seguridad emocional desempeñan un papel fundamental en la formación de vínculos, no solo la nutrición física”. Punch busca en el peluche lo que Harlow denominó “confort de contacto” (contact comfort), una base segura esencial para que cualquier primate pueda empezar a explorar su entorno sin miedo.

Impronta y supervivencia: una programación biológica

Este vínculo no es una elección, sino un imperativo biológico. Antes de Harlow, el etólogo Konrad Lorenz ya había demostrado con sus estudios sobre gansos que muchas especies nacen con una programación instintiva para vincularse al primer objeto móvil que ven, un proceso conocido como impronta.

Mientras que los gansos de Lorenz mostraban este vínculo a los pocos minutos de nacer debido a su movilidad temprana, en los primates —incluidos los humanos— este proceso requiere un contacto físico prolongado. Para Punch, el peluche de orangután ha llenado el vacío de ese “periodo crítico” en el que su sistema nervioso necesitó la calma y el calor de un cuerpo para desarrollarse correctamente y evitar el estrés crónico.

Un fenómeno transversal en el reino animal

Aunque el caso de Punch es llamativo por su parecido con la conducta humana, la ciencia ha documentado mecanismos de apego en una gran diversidad de especies. Desde los guepardos en cautividad, que a menudo requieren de perros de apoyo para reducir su ansiedad y ganar confianza, hasta los elefantes huérfanos, que pueden desarrollar vínculos profundos con sus cuidadores o incluso con objetos inanimados como mantas para regular su estrés.

Sin embargo, los expertos subrayan que este fenómeno es especialmente pronunciado en primates no humanos. Debido a la complejidad de sus estructuras sociales y a un desarrollo cerebral que depende estrechamente del aprendizaje relacional, el contacto físico en especies como los macacos no es solo un refuerzo, sino el pilar sobre el que se construye su identidad y su capacidad para convivir en grupo.

El reto de la integración social

A pesar de la ternura de las imágenes, el objetivo del zoo de Ichikawa es que Punch deje de depender del objeto inanimado. Los estudios de Harlow también mostraron un lado oscuro: las crías criadas en aislamiento con solo sustitutos inanimados desarrollaban comportamientos disfuncionales en la edad adulta, mostrando dificultades para aparearse o para ejercer la maternidad.

Por ello, la integración de Punch en un grupo de macacos es un proceso complejo. Recientemente, un vídeo de una hembra adulta arrastrando a Punch por el suelo generó alarma en redes, pero los cuidadores aclararon que se trata de “disciplina social normal” dentro de la jerarquía de la especie. Según Nielsen, el peluche ha dotado a Punch de la “resiliencia y fuerza mental” necesaria para soportar los rigores de la vida gregaria. Actualmente, ya ha sido visto participando en sesiones de aseo (grooming) con otros miembros, señal de que está aprendiendo a ser un mono entre monos.

La ética tras el espejo

El caso de Punch también invita a la reflexión sobre el bienestar animal y la historia de la ciencia. Mientras que los experimentos de Harlow hoy son cuestionados éticamente por el sufrimiento causado, la situación de Punch es una intervención de emergencia para mitigar un trauma natural.

El éxito viral de este pequeño macaco demuestra, además, nuestra propia capacidad de empatía. “Nos recuerda que el cuidado emocional y los espacios seguros son esenciales para el desarrollo y la supervivencia, tanto en humanos como en otros animales”, concluye el profesor Nielsen. Mientras Punch gana confianza, su “madre” de felpa naranja permanece como el puente necesario que permitió al pequeño macaco transitar del aislamiento traumático a la plena integración en su grupo social.

