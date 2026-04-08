08 de abril de 2026 - 10:00 p. m.
¿Por qué hay molestia entre algunos científicos colombianos con el Minciencias?
La decisión del Ministerio de Ciencias sobre los recursos de regalías no ejecutados para las convocatorias de los años 2023 y 2024 ha causado incomodidad entre investigadores colombianos. La cartera de Yesenia Olaya se defiende. Le explicamos qué está sucediendo.
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