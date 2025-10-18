¿Por qué las estrellas “parpadean”?

Imagen de referencia. Por este mismo fenómeno, es más fácil observar las estrellas en lugares despejados y alejados de las ciudades. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Las estrellas que vemos en una noche despejada son formaciones semejantes al Sol de nuestro sistema solar, pero que se encuentran a millones de años luz de la Tierra.

“Las estrellas, como nuestro Sol, son esferas de distintos tamaños y colores. Si pudiéramos verlas tal como son, se verían como discos perfectos, pero no ocurre así. Lo que percibimos son distorsiones causadas por la atmósfera”, explica José Luis Nilo, investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad La Serena, Chile, en un comunicado.

¿Qué quiere decir que lo que percibimos sea una distorsión? Las estrellas irradian energía en forma de luz a partir de reacciones de gases que ocurren en ellas. Los fotones que componen esa energía viajan por el espacio y llegan hasta nosotros. En ese momento las percibimos.

Sin embargo, en nuestro planeta hay una atmósfera compuesta de gases que interactúan entre sí y que tienen diferentes funciones. Son, por ejemplo, los que hacen posibles los fenómenos meteorológicos que componen el clima. Esos gases están compuestos de partículas, como la energía está compuesta de fotones.

Allí entra en juego la distancia a la que estamos de las estrellas que podemos apreciar durante las noches. El Sol también emite fotones, pero está tan cerca, relativamente, de la Tierra, que recibimos grandes cantidades de luz de este, por lo que nunca tenemos la percepción de que “parpadea”.

En cambio, de la luz que irradian las estrellas lejanas, llega a la Tierra apenas una pequeña porción. Cuando sus fotones interactúan con las partículas de los gases que hay en la atmósfera, pueden desviarse o simplemente quedar detrás de esas otras partículas por un momento.

Por ese mismo motivo, no es tan fácil observar las estrellas desde una ciudad. La contaminación lumínica que generan las fuentes artificiales de luz hacen que no podamos percibir la luz que irradian las estrellas.

Pero, no se trata de que “parpadeen”, sino de que hay otras partículas presentes en nuestra atmósfera o al interior de nuestro planeta que generan una distorsión en la energía que llega desde esas estrellas, generándonos la percepción de que titilan.

