La NASA le pide ayuda a las personas para identificar las nubes, ¿por qué?

Las nubes desempeñan un rol esencial en la transferencia y difusión de la energía del sol a diferentes áreas de la Tierra. Foto: Pixabay

La NASA le hace una invitación para que usted destine gran parte de sus días a una labor bastante llamativa: acostarse en el paso, detallar las nubes y, en una aplicación, hacer un registro de lo que ve de ellas. La principal razón es robustecer una base de datos científica que, entre otras cosas, podría ayudar a predecir patrones climáticos.

Este es el principal objetivo del programa de ciencia ciudadana Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE), de la NASA. Marilé Colón Robles, científica del proyecto, explicó en un comunicado que aunque las personas crean que “identificar y fotografiar nubes puede no parecer una contribución muy útil, esta es una manera fácil y beneficiosa de contribuir a la investigación científica”.

La científica, además, cuenta que estudiar y comprender el estado de las nubes es fundamental, principalmente por el rol que desempeñan en la transferencia y difusión de la energía del sol a diferentes áreas de la Tierra.

Sin embargo, las nubes pueden presentar cambios rápidamente. Y, por esta característica, es que nace el proyecto de ciencia ciudadana, pues, es esencial realizar observaciones frecuentes. De acuerdo con los científicos, aunque es valiosa la información proporcionada por los satélites, solo le ofrece el registro desde arriba, es decir, solo tienen acceso a una vista de arriba hacia abajo y tienden a involucrar informes de más nubes en la atmósfera alta.

“Esta vista satelital, a menudo, se ve obstruida por nubes más altas”, señalan los científicos. En cambio, las imágenes entregadas por la ciudadanía complementa esta información, con una mirada diferente al entregar datos de más nubes en niveles bajos. Para la investigadora Colón Robles, combinar estas dos perspectivas, ofrece “una imagen mucho más complementaria y precisa de lo que realmente sucede en el cielo”.

Pero, ¿cómo acceder a esta plataforma? Lo primero que deberá hacer es descargar la aplicación, luego tendrá que crear una cuenta y enviar los datos. Para recopilar estos datos no se requiere la conexión a una red wifi.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬