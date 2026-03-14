¿Por qué los gatos siempre parecen caer de pie? Científicos hallaron parte de la respuesta

Desde hace mucho tiempo, los científicos han tratado de hallar una repuesta que explique esta habilidad de los gatos. Foto: Pixabay

En 1894, el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey intentó resolver una cuestión particularmente irritante para la ciencia: ¿cómo es que los gatos siempre parecen caer parados? Al usar los rudimentarios videos de la época, Marey pudo ilustrar definitivamente que los gatos, cuando se dejaban caer desde una altura, eran capaces de enderezarse en el aire sin ayuda.

Los hallazgos conmocionaron a la comunidad...