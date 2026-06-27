¿Por qué los perezosos son tan lentos? Un estudio encuentra nuevas pistas en su ADN

Los xenartros poseen el mayor número de retrocopias descrito hasta ahora entre los mamíferos estudiados. Foto: Cortesía

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Todos hemos escuchado alguna vez de los perezosos. Se trata de un animal que posee características muy peculiares. Por ejemplo, tienen uno de los metabolismos más lentos registrados entre los mamíferos. Para que se haga una idea, pueden tardar cerca de un mes en digerir una sola comida, pasan la mayor parte del día descansando y se desplazan a una velocidad de apenas unos pocos metros por minuto cuando están en los árboles.

Su organismo consume mucha menos energía que el de la mayoría de los mamíferos de tamaño similar, una adaptación que les permite sobrevivir con una dieta compuesta casi exclusivamente por hojas, que no son el alimento con más nutrientes. Esa lentitud, que muchas veces parece una desventaja, en realidad es una estrategia evolutiva que les ha permitido ahorrar energía y adaptarse a un alimento con muy pocas calorías.

Pero, ¿por qué evolucionaron de esa manera? ¿Qué cambios pudieron haber ocurrido en su ADN para que desarrollaran un metabolismo tan particular? Esas son algunas de las preguntas que un grupo de investigadores buscó responder al secuenciar por primera vez genomas de alta calidad del perezoso de dos dedos y del oso hormiguero sureño.

En el estudio, publicado en los últimos días, los científicos compararon estos genomas con los de otros xenartros (el antiguo grupo de mamíferos al que también pertenecen los armadillos) para identificar cambios que pudieran explicar algunas de sus adaptaciones más llamativas. Su atención se centró en unas secuencias conocidas como retrocopias, que son copias adicionales de un gen. Estas aparecen cuando una copia temporal de un gen vuelve a convertirse en ADN y se inserta en otra parte del genoma.

Durante mucho tiempo se creyó que la mayoría de estas copias eran poco más que “ADN de relleno”, sin ninguna utilidad. Sin embargo, hoy se sabe que algunas pueden activarse, adquirir nuevas funciones y convertirse en una importante fuente de innovación evolutiva.

Los resultados de los análisis llamaron la atención de los investigadores. Los xenartros poseen el mayor número de retrocopias descrito hasta ahora entre los mamíferos estudiados. En el caso de los perezosos, el equipo identificó miles de estas copias y comprobó que muchas siguen activas. Además, encontró 38 retrocopias con señales de haber sido conservadas por la selección natural, muchas de ellas derivadas de genes relacionados con el metabolismo y con el funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir la energía que utilizan las células.

Aunque el estudio no demuestra que estas retrocopias sean la causa directa del metabolismo lento de los perezosos, sí plantea que pudieron contribuir a la evolución de algunas de sus características fisiológicas más distintivas. En palabras mucho más sencillas, estas copias adicionales de genes pudieron servir como materia prima sobre la que actuó la evolución. Algunas habrían adquirido nuevas funciones y, con el paso de millones de años, ayudado a moldear rasgos que hoy distinguen a los perezosos, como su metabolismo extremadamente lento. Los propios autores subrayan, sin embargo, que aún se necesitan más investigaciones para confirmar cuál fue exactamente el papel de estas retrocopias en la evolución de estos singulares mamíferos.

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