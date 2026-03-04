¿Qué comen los astronautas? Este es el menú que preparó la NASA para la misión Artemis II

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión (arriba) de la misión Artemis II instalados en las primeras horas del 1 de febrero de 2026 sobre la plataforma de lanzamiento móvil del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.). Foto: EFE - Sam Lott

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La misión Artemis II, que hace parte del programa de la NASA para volver a llevar astronautas a la Luna, ha tenido algunos reveses durante 2026. Su lanzamiento, previsto para los primeros días de febrero, fue aplazado inicialmente para marzo.

A pocos días de la nueva fecha de lanzamiento, la NASA anunció un nuevo aplazamiento, esta vez para los primeros días de abril. Siempre con la aclaración de “no antes”, lo que implica que la misión podría seguir aplazándose.

Las razones son principalmente de seguridad. La agencia espacial hace diferentes pruebas de llenado de combustible, puesta en marcha de motores, entre otros, para garantizar que el despegue no tendrá ningún inconveniente. El lanzamiento de Artemis II, que buscar llevar a cuatro astronautas para que orbiten la Luna y estudien varios aspectos de este satélite natural, se hará solo cuando todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.

La alimentación para Artemis II

Dentro de sus preparativos, la NASA reveló recientemente cómo se preparó el menú con el que se alimentarán las astronautas a bordo de Artemis II durante los días que estén en el espacio.

“La comida a bordo de Artemis II está diseñada para apoyar la salud y el rendimiento de la tripulación durante la misión lunar. Sin reabastecimiento, refrigeración ni capacidad de carga tardía, todas las comidas deben seleccionarse cuidadosamente para que sean seguras, estables y fáciles de preparar y consumir en la nave espacial Orión de la NASA”, dijo la agencia espacial en un comunicado.

El grupo de cuatro astronautas de Artemis II estará 10 días en el espacio. Por eso, la preparación de su menú tiene varias consideraciones. La primera de ellas es que la nave Orión no cuenta con un sistema de refrigeración ni con el conocido como almacenamiento tardío. Esto restringe las opciones únicamente a alimentos no perecederos. No podrán llevar alimentos frescos a bordo.

Sin embargo, como explica la NASA en su página web, el menú de Artemis II es el resultado de varias décadas de investigación e innovación en la comida espacial. Algo que permitirá llevar una mayor variedad de comidas e incluso bebidas para los astronautas.

Cada día de la misión, los cuatro astronautas tendrán tiempo para desayunar, almorzar y cenar. Dentro de estas tres comidas se incluye la posibilidad de tomar dos bebidas de sabores. Dentro de las opciones hay café, chocolate caliente, bebida de vainilla caliente, limonada, jugo de fresa, entre otras.

Para las comidas, la NASA consideró factores claves, como que sea compacta, fácil de preparar y que no ocupe demasiado espacio y peso de la capacidad de Orión, una nave con almacenamiento limitado. La misión, además, no contempla reabastecimiento, como sí ocurre en la Estación Espacial Internacional.

“Los alimentos deben ser fáciles de almacenar, preparar y consumir en microgravedad, minimizando las migas y los desperdicios. La preparación es intencionadamente sencilla, utilizando alimentos listos para comer, rehidratables, termoestabilizados o irradiados que puedan prepararse de forma segura sin interferir con las operaciones de la tripulación ni con los sistemas de la nave espacial”, dice la NASA.

Algunos de los alimentos más comunes dentro de ese menú son calabazo y coliflor, ensalada de frutas tropicales, macarrones con queso, habichuelas picantes, pecho de res a la parrilla, granola con arándanos, salchicha, quiche de verduras, pan de trigo y tortillas.

También se incluyen algunas salsas o saborizantes para agregarle a las comidas, como mantequilla de maní o almendras, miel, salsa picante, mostaza, canela y mermelada de fresa.

Finalmente, también se incluyeron alimentos para el “antojo dulce” de los astronautas, según la NASA. Estos son galletas, chocolates, torta de fruta, almendras saborizadas, pastel y pudding.

La agencia espacial explicó que los alimentos también están diseñados para satisfacer las necesidades de los astronautas en cada fase de la misión, ajustados a sus preferencias y cuidando la seguridad del ambiente al interior de la nave.

El alimento principal serán las tortillas, de las cuales viajarán 58 unidades a bordo, y la bebida principal será el café, con 43 tazas en la nave Orión.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬