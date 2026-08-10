¿Qué hacer si empieza a temblar y está conduciendo un carro?

Si va en una autopista, no vaya a parar en caso de que esté temblando. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este 10 de agosto se presentó un fuerte sismo en Colombia, a las 7:34 de la mañana. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a una profundidad de 96 kilómetros.

Siempre que sucede uno de estos eventos, los ciudadanos suelen tener muchas preguntas sobre qué es lo que se debe hacer. Una que suele estar sobre la mesa es, ¿qué hacer si empieza a temblar y está dentro de un carro?

De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en caso de que eso suceda y esté dentro de una ciudad o en un municipio, lo primero que debe hacer es reducir la velocidad.

En lo posible hay que detenerse en un sitio seguro. Eso quiere decir, buscar un lugar que esté lejos de postes de luz, de vallas o de cables de electricidad. También aléjese de árboles de gran tamaño.

Si está conduciendo por una autopista, como la carrera 30 en Bogotá, o la autonorte, no se detenga, pues puede ser muy peligrosos. En caso de hacerlo, puede provocar un accidente.

Lo correcto es reducir poco a poco la velocidad y buscar “bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar”. Allí debe esperar a que la situación esté bajo control antes de volver a arrancar.

¿Qué hacer si está manejando en carretera?

Si está manejando un carro en una carretera y comienza a temblar, debe hacer algo muy similar: reduzca la velocidad, pero no se detenga hasta que halle un punto seguro para estacionarse.

No continúe la marcha sin antes buscar información del estado de la vía por la que está transitando. Usualmente, en las redes de Invías suelen publicar algunos de esos datos o también puede consultarlos en las concesiones. Así mismo, puede llamar a la Policía de carreteras. Su número telefónico # 767.

¿Qué hacer si tiembla y va dentro de un túnel?

De acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), en caso de que esté transitando por un túnel, lo adecuado es bajar la velocidad paulatinamente y buscar esos espacios internos de parqueo.

Una vez los encuentre, hay que detenerse y no salir del vehículo hasta que el sismo no haya terminado. Una vez deje de temblar, salga del túnel y busque información sobre el estado de las vías.

En desarrollo...

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