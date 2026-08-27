¿Qué provocó la gigantesca avalancha en Nepal? Estas son las hipótesis

La avalancha desencadenó enormes crecidas repentinas y corrimientos de tierra a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, causando una destrucción generalizada en asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. (Inundaciones, Avalancha) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

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Las autoridades de Nepal y China siguen buscando sobrevivientes y rescatando los cuerpos de los fallecidos tras la gigantesca avalancha de hielo y roca ocurrida el miércoles. Hasta ahora, se contabilizan más de 390 muertos y poco más de 1.400 desaparecidos.

Las preguntas ahora apuntan a qué fue lo que pasó. Lo que ocurrió en la frontera entre Nepal y China fue inicialmente identificado por los sistemas alrededor del mundo como un terremoto. A las 8:37 de la mañana del 26 de agosto, hora local, los instrumentos sísmicos registraron ondas que fueron interpretadas como un sismo, primero de magnitud 4,4 y posteriormente de 5,2. El evento, además, aparecía localizado a una profundidad de cero kilómetros, algo que ya resultaba llamativo para un terremoto convencional.

Sin embargo, un análisis posterior del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mostró que, en realidad, no había ocurrido una ruptura de la corteza terrestre.

Las ondas sísmicas que se habían detectado en las estaciones fueron generadas por otro fenómeno: el colapso de un glaciar, seguido por un enorme flujo de detritos (fragmentos sólidos de roca, suelo, sedimentos y restos orgánicos como ramas y troncos) que se desplazó por la montaña y tuvo los impactos río abajo que el mundo conoció en videos.

El USGS explica que esta confusión se debió a que los instrumentos utilizados para detectar terremotos no necesariamente saben, por sí solos, qué fenómeno produjo una onda sísmica. Un movimiento repentino y de gran magnitud de hielo, roca, tierra y agua también puede liberar, explican, suficiente energía para generar ondas que viajan por el suelo y son registradas por las estaciones sismológicas. En este caso, los científicos pudieron distinguir el verdadero origen del fenómeno al analizar con más detalle las características de las ondas sísmicas, especialmente las de largo período, y compararlas con información obtenida mediante imágenes satelitales. Esa combinación permitió determinar que la fuente estaba asociada al colapso glaciar y al flujo de detritos.

Las imágenes satelitales analizadas por investigadores lograron determinar que una gran porción de la parte baja de un glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros de altura y cayó aproximadamente 1.200 metros hasta el fondo del valle.

Ahora, ¿qué produjo el colapso del glaciar? Aún no está del todo claro. Algunas hipótesis apuntan a que el agua procedente del deshielo de nieve y hielo penetró hasta la base del glaciar, favoreciendo el deslizamiento. Otras hipótesis apuntan a una posible relación con el calentamiento de la alta montaña. El aumento de las temperaturas puede acelerar el deshielo y debilitar tanto los glaciares como el terreno congelado que los sostiene. Sin embargo, los científicos creen que aún es demasiado pronto para tener una certeza.

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