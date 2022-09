¿Qué sustancias hay en el ‘squirt’ de las mujeres? Esto dijo la ciencia

Es el momento de presumir tus piernas Foto: unsplash

En 2010, la científica Joanna Korda, del Departamento de Urología del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (Alemania), publicó un estudio sobre la historia de la eyaculación de las mujeres, conocido comúnmente como squirt. Desde la introducción del texto, Korda advirtió que la existencia de este fenómeno, así como el de la existencia de la próstata, continuaba siendo un debate para la ciencia y los medios de comunicación no especializados.

Sin embargo, la investigadora explica en su estudio que no hay una razón para continuar con ese debate, pues desde el año 300 A.C. existen conceptos intelectuales sobre la eyaculación durante orgasmo. “La mayoría de los científicos no son conscientes de que los historiadores de la medicina y la psicología describieron el fenómeno hace aproximadamente 2.000 años”, escribió en el documento que publicó la revista International Society for Sexual Medicine.

De hecho, como dice Korda, las investigadoras, las mujeres y las urólogas no tienen duda de que la eyaculación femenina existe. Pero la ciencia no le ha prestado la suficiente atención y los debates han terminado en otros temas.

¿Cuál es la diferencia entre el ‘squirt’ y la eyaculación femenina?

Aunque al principio del siglo XXI el debate se centró en sí la eyaculación existía o no, la pornografía propulsó otro término que llamó la atención de la ciencia: el ‘squirt’.

Hasta hace poco, ambos se describían como parte de la eyaculación en las mujeres. Sin embargo, en 2011, dos investigadores publicaron un estudio en el que detallaba ambos procesos y las diferencias entre cada uno. La eyaculación, explicaron, ocurre en menor cantidad y es “espesa y blanquecina”, mientras que el ‘squirt’ es un líquido abundante.

Claudia Marcela Otálora, coordinadora de ginecología y obstetricia del Hospital Infantil Universitario San José, explicó a El Tiempo que solo el 10 % de las mujeres producen este fluido de manera regular, pero que cualquiera con un orgasmo intenso podía presentarlo. Mientras que, la eyaculación se presenta con más facilidad.

¿Qué contiene el ‘squirt’?

El mes pasado, un grupo de investigadores japoneses publicó un estudio en el que describían la composición exacta del ‘squirt”. El documento lo publicaron en la revista Japanese Urological Association y como resultado encontraron que, cuando este evento ocurre, lo que expulsan las mujeres en su mayoría es orina y, en ocasiones, un poco de líquido de la próstata.

Los resultados los obtuvieron a partir de un experimento con cinco mujeres. A todas se les inyectó en la vejiga una mezcla de índigo carmín (10ml) -un colorante sintético de color azul- y solución salina (40ml) y se brindó estimulación sexual para facilitar el ‘squirting´.

Las secreciones, como informaron en el estudio, era azul en todos los casos, lo que confrimó que la fuente era la vejiga. Además midieron los niveles de antígeno prostático específico (PSA) y glucosa, y encontraron que también está presente en el ‘squirt’. Según los investigadores, se trata del “primer informe en el que se mejoró la visualización de los chorros”.

