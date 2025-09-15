No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ciencia
Quiere ver la luz de las estrellas. Por eso defiende la oscuridad

Una empresa privada de energía quiere instalar un complejo de energías renovables cerca a uno de los mejores observatorios del mundo. Para los astrónomos, la consecuencias serían desastrosas.

John Bartlett / The New York Times
15 de septiembre de 2025 - 05:46 p. m.
Eduardo Unda-Sanzana, a las afueras del Observatorio Paranal, en el Desierto de Atacama.
Eduardo Unda-Sanzana, a las afueras del Observatorio Paranal, en el Desierto de Atacama.
Foto: NYT - CRISTOBAL OLIVARES

Cuando cae la noche en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, las constelaciones radiantes iluminan las secas llanuras. La oscuridad, como de tinta negra, era tan perfecta que los indígenas que viven aquí creían poder distinguir las formas de animales en los espacios oscuros entre las brillantes estrellas.

Pero, cada vez más, los cielos se han manchado con conos de luz que se proyectan hacia el cielo por las ciudades cercanas y puntos rojos parpadeantes por los parques eólicos o las instalaciones industriales.

“La oscuridad es algo...

Por John Bartlett / The New York Times

