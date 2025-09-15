Quiere ver la luz de las estrellas. Por eso defiende la oscuridad

Eduardo Unda-Sanzana, a las afueras del Observatorio Paranal, en el Desierto de Atacama. Foto: NYT - CRISTOBAL OLIVARES

Cuando cae la noche en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, las constelaciones radiantes iluminan las secas llanuras. La oscuridad, como de tinta negra, era tan perfecta que los indígenas que viven aquí creían poder distinguir las formas de animales en los espacios oscuros entre las brillantes estrellas.

Pero, cada vez más, los cielos se han manchado con conos de luz que se proyectan hacia el cielo por las ciudades cercanas y puntos rojos parpadeantes por los parques eólicos o las instalaciones industriales.

“La oscuridad es algo...