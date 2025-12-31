31 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Ranas que desafían al ‘avispón asesino’: el veneno no las detiene
Un estudio revela que una pequeña rana asiática puede sobrevivir a múltiples picaduras de avispones letales y, aun así, devorarlos. Los científicos investigan cómo resisten tanto el veneno como el dolor.
