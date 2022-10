Reconstrucción facial revela cómo pudo haber sido una mujer de la edad de piedra

Esta segunda versión cuenta con detalles adicionales, como el color, el cabello y el vello facial . Foto: Moraes, Dornelles y Da Rosa - Moraes, Dornelles y Da Rosa

Por medio de una reconstrucción facial, un grupo de investigadores reveló cómo pudo haber sido el rostro de una mujer de la edad de piedra. El cráneo de la mujer fue encontrado hace más de 140 años en República Checa, sin embargo, al comienzo, creyeron que se trataba de un hombre que vivió hace cerca de 31.000 años. (Lea: ¿Qué tan clave fueron los mercenarios en la antigua Grecia? El ADN da pistas)

La idea de la reconstrucción surgió en 2021, luego de que un grupo de investigadores conociera una novedosa herramienta publicada por el Museo de Historia Natural de Viena. Se trató de un escaneo tridimensional interactivo del cráneo.

Desde ese entonces, Cicero Moraes, experto gráfico brasileño y coautor del estudio; Jiří Šindelář, topógrafo y quien hizo parte de la investigación; y Karel Drbal, subdirector de la Administración de Cuevas de la República Checa, buscaron la forma de reconstruir el rostro del cráneo encontrado hace más de 140 años. Junto a él, encontraron restos óseos y dientes.

Lo primero que hicieron los investigadores fue analizar este cráneo. Moraes explicó a Live Science que “cuando el cráneo se analizó individualmente, las características apuntaban a un hombre”, pero, añade, “estudios posteriores compararon el cráneo con otros encontrados en el sitio y la evidencia apuntaba a una mujer”. (Puede leer: Un modelo 3D revela que el megalodón podía devorar presas del tamaño de una orca)

En los resultados publicados en The Forensic Facial Approach to the Skull Mladeč, los investigadores describieron que estos restos óseos hacían parte de una mujer que tenía cerca de 17 años a la hora de su muerte y que es uno de los cráneos de Homo sapiens más antiguos encontrados en Europa.

Una vez determinaron estas características, los investigadores se dieron a la tarea de realizar una reconstrucción de su rostro. Confiesan que fue una ardua labor, pues al cráneo le hacía falta la parte de la mandíbula.

Para continuar con el proceso de reconstrucción, los científicos se basaron en 200 tomografías computarizadas de otros cráneos femeninos de mujeres que vivieron durante la prehistoria y la modernidad. Finalmente, emplearon marcadores de grosor de tejido blando para determinar los límites de la piel. (Le puede interesar: Por medio de una reconstrucción 3D revelan el rostro de tres momias egipcias)

Con estos datos, crearon los conjuntos de imágenes. En uno está la mujer en escala de grises y con los ojos cerrados; mientras que el otro revela más detalles de la mujer, como el color de sus ojos o de cabello, y la forma de sus cejas.

