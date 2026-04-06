¡Récord! La tripulación de Artemis 2 viaja al punto más lejano que ha logrado un ser humano

En la imagen se observa a la astronauta Christina Koch abordo de la nave en la que viaja con tres colegas hacia la Luna. Foto: AFP - HANDOUT

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Como estaba previsto, este 6 de abril, después de medio día, la tripulación de Artemis 2, compuesta por cuatro astronautas, rompió un récord: alcanzó el punto más lejano de la Tierra al que ha llegado un humano en el espacio.

Anteriormente, los tripulantes de Apolo 13 mantenían ese récord, al haber alcanzado 248.655 millas en 1970, una distancia que acaban de superar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, que se encuentran a bordo de Artemis 2.

(Vea en vivo la transmisión de la Nasa)

El hito fue posible luego de que nave realizara una última maniobra de corrección de trayectoria, que le permitió ajustar con precisión su ruta, tal y como lo señala la Nasa.

Ahora, se espera que, en horas de la tarde, empiece el período de observación lunar en el sobrevuelo que harán los astronautas. Según la Nasa, hacia las 5:44 p.m. (hora de Colombia), “se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija detrás de la Luna”, algo que ocurrirá por alrededor de 40 minutos.

Hacia las 6:02 p.m., la nave alcanzará su punto más cercano a la Luna y cinco minutos después logrará su máxima distancia de la Tierra.

Al cabo de unos 20 minutos, se reestablecerán las comunicaciones, cuando la nave emerja detrás de la Luna. A las 8:20 p.m. se espera que finalice su observación lunar.

Más allá de estos datos técnicos, la NASA reitera que este sobrevuelo representa un paso decisivo dentro del programa Artemis: es la primera vez en más de 50 años que una tripulación humana regresa al entorno lunar, en lo que se considera un ensayo fundamental para futuras misiones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie del satélite.

Uno de sus objetivos es que los astronautas documenten sus observaciones mediante fotografías y grabaciones de audio para contribuir a que los científicos comprendan mejor la Luna y uno de sus lados menos explorados.

La misión también lleva seis de los denominados Cubsats, que son instrumentos del tamaño de una caja de zapatos para realizar demostraciones tecnológicas y experimentos científicos. Entre estos se encuentran instrumentos construidos por científicos alemanes, coreanos, saudíes y argentinos.

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