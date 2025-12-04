Retractan artículo científico que negaba riesgos del glifosato para la salud humana

Imagen de referencia. El artículo aseguraba que el RoundUp, un producto de Monsanto a base de glifosato, no representa ningún riesgo para la salud. La revista lo retractó 25 años después de su publicación. Foto: Bloomberg - Luke Sharrett

Una investigación publicada en abril del 2000, y que aseguraba que el glifosato no representa un riesgo para la salud humana, fue retractada hace pocos días por la revista científica que la publicó. Detrás de la decisión hay dudas sobre la integridad científica y ética de quienes escribieron el artículo.

Se trata de la publicación “Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans”, que en español traduce “Evaluación de la seguridad y valoración del riesgo del herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato, para los seres humanos”, y que apareció en el volumen 31 de la revista científica Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Es uno de los artículos científicos más reconocidos en la discusión sobre los potenciales riesgos del herbicida producido por la multinacional Monsanto, bajo la marca Roundup, basado en glifosato. En él, los científicos aseguraban que, tras hacer análisis de genotoxicidad y de carcinogenicidad, este herbicida mostraba ningún riesgo para la salud humana. En otras palabras, que la exposición a glifosato no se asociaba con intoxicación o riesgo de desarrollar cáncer.

De acuerdo con el mensaje que ahora aparece al buscar el artículo en la revista científica, se tuvieron en cuenta varios argumentos para retractarlo. El primero de ellos es que las conclusiones a las que llega el artículo se basaron principalmente en investigaciones hechas por Monsanto y nunca fueron publicadas.

“Las conclusiones sobre la no carcinogenicidad del glifosato o el Roundup en este artículo se limitan únicamente a los estudios de Monsanto y dificultan una conclusión general, como sugieren los autores”, dice la revista científica.

Otro punto clave para dudar de esta investigación es la aparente falta de independencia de quienes lo escribieron. Basándose en un proceso judicial en Estados Unidos, que reveló correspondencia de Monsanto, la revista identificó varios problemas.

Por una parte, que el artículo habría sido escrito con la participación de empleados de Monsanto, cuyas contribuciones no fueron reportadas debidamente como parte de la autoría. Esto en el mundo científico se conoce como “escritura fantasma”.

“Esta omisión sugiere que los autores pueden haber tergiversado sus funciones únicas y la naturaleza colaborativa del trabajo presentado. El hecho de no revelar la participación del personal de Monsanto en el proceso de redacción compromete la independencia académica de los hallazgos presentados y las conclusiones extraídas en el artículo con respecto a la carcinogenicidad”, explica la revista.

Por otra parte, la correspondencia también permitió establecer que “los autores podrían haber recibido una compensación financiera de Monsanto por su trabajo en este artículo, que no se divulgó como tal en esta publicación”. Esa posible compensación siembra, según el editor de la revista, una duda sobre la ética y la objetividad académica de la investigación.

“El artículo afirma la ausencia de carcinogenicidad asociada al glifosato o a su formulación técnica, el Roundup. No está claro en qué medida las conclusiones de los autores fueron influenciadas por contribuciones externas de Monsanto sin los debidos reconocimientos”, asegura la revista.

Una “piedra angular” en la discusión sobre glifosato

La revista reconoce que este artículo fue clave en la toma de decisiones de política pública en el mundo sobre el uso del glifosato. La investigación tiene estatus de “piedra angular” en el debate sobre los potenciales riesgos para la salud de la exposición a este herbicida.

Por esto, consideraron que había suficientes dudas sobre la investigación que debían ser resueltas. La cuestión es que solo uno de los autores de la investigación, el principal, está vivo. Se trata de Gary M. Williams, quien para el momento de la publicación hacía parte del Departamento de Patología del New York Medical College, en Estados Unidos.

Según la revista, solicitaron a Williams una respuesta sobre las varias dudas que hay frente a la investigación y pidieron que se presentara evidencia de la época que sorportara sus conclusiones.

“No recibimos respuesta del profesor Williams. Por lo tanto, este artículo queda formalmente retractado de la revista”, concluyen.

