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Roman: el telescopio que buscará respuestas sobre el 95 % del universo que no podemos ver

Este domingo la NASA lanzará un telescopio que podría ayudar a entender por qué las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido, y a comprender qué es la materia y la energía oscura, que conforman la mayoría del universo.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
28 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
A journalist photographs the Nancy Grace Roman Space Telescope as it is unveiled to the public, at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland on April 21, 2026. Named after NASA's first chief astronomer, the Nancy Grace Roman Space Telescope will have a field of view at least 100 times larger than Hubble's, potentially measuring light from a billion galaxies in its lifetime. It is expected to be launched in late 2026 or early 2027. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
A journalist photographs the Nancy Grace Roman Space Telescope as it is unveiled to the public, at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland on April 21, 2026. Named after NASA's first chief astronomer, the Nancy Grace Roman Space Telescope will have a field of view at least 100 times larger than Hubble's, potentially measuring light from a billion galaxies in its lifetime. It is expected to be launched in late 2026 or early 2027. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Foto: AFP - SAUL LOEB

Hace casi un siglo, los científicos se dieron cuenta de que el universo no estaba quieto. Una de las primeras señales que notaron es que las galaxias se están alejando unas de otras. Hasta ahí, todo parecía tener sentido. Pero con el tiempo notaron algo inesperado: esa expansión, en lugar de disminuir, está acelerándose.

Imagine que lanza una pelota hacia el aire. Después de unos segundos, lo que esperaría es que descienda, y no que suba más rápido. Eso era lo que esperaban los astrónomos que ocurriera con el universo, pero ha pasado todo lo...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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