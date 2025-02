Róver encuentra evidencias de playas de arena en Marte

GRAF2070. MADRID, 02/06/2023.- Una nueva imagen para contemplar Marte, “como nunca antes se había visto” y con unos colores sin precedentes, marca los 20 años de la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) orbitando el planeta rojo. Una prueba de resistencia, pues los dos años previstos son ya dos décadas. EFE/ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael, CC BY-SA 3.0 IGO/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael/EFE

Un nuevo estudio reveló una serie de hallazgos que apuntarían a que Marte tuvo, haces miles de años, playas de arena similares a las que se encuentran en la Tierra.

Mientras que otras características del planeta, como sistemas de valles o rocas sedimentarias, han sugerido la presencia de agua en el planeta rojo, durante década ha existido el debate sobre si Marte tuvo, en algún momento, océanos.

Ahora, un grupo de científicos asegura que tiene evidencia para validar esta idea luego de encontrar rastros playas enterradas bajo la superficie marciana.

Estos hallazgos fueron posibles a través del análisis de datos del subsuelo de Marte tomados por el róver chino Zhurong. “En particular, se estudió un sitio conocido como Utopia Planitia, cerca de lugares en los que se han cartografiado costas paleolíticas a partir de datos de satélite”, explicó, a The Guardian, Benjamin Cardenas, coautor de la investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania.

De acuerdo los investigadores del estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en las tierras bajas del norte de Marte se encontró una composición similar del suelo a las encontradas en las costas en la Tierra mediantes radares. Por ejemplo, se detectó en ambos casos que el material del subsuelo se encontraba inclinado, y con un ángulo similar hacia las tierras bajas, o posiblemente, de océano.

Además de esto, el estudio apunta a que esta playa marciana parece haber cambiado de posición con el tiempo, en particular, se maneja la hipótesis de que esta se adentró en el océano con el paso del tiempo.

Estos hallazgos, de acuerdo con los autores del estudio, permiten concluir que en este punto hubo mareas, olas e incluso un río cercano que transportaba sedimentos durante un largo periodo de tiempo.

Vale señalar que otros investigadores han apuntado que estas características podrían deberse a otros eventos, como actividad volcánica, ríos o dunas de arenas arrastradas por el viento. No obstante, de acuerdo con el nuevo análisis, ninguno de estos eventos encaja con lo hallado en Marte.

Según los investigadores, estos hallazgos tienen implicaciones para entender la habitabilidad en Marte. “Una playa es una interfaz entre aguas poco profundas, aire y tierra. Es en este tipo de entornos donde se cree que surgió la vida en la Tierra, y creo que sería un lugar estupendo para enviar una misión de seguimiento en busca de señales de vida en el pasado”, indicó Cárdenas, a The Guardian. Lo cierto es que pesar de tener playas y otras características, Marte sigue siendo un planeta bastante frío, con temperaturas en promedio de -65 grados.

Por el momento, con estos resultados, por su parte, se avanza en la compresión de la historia geológica de este planeta.

