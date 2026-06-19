Róver Perseverance completó una maratón en Marte en su búsqueda de señales de vida antigua

Un 'selfie' del rover Perseverance en la superficie de Marte. Foto: / NASA / JPL

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Esta semana la NASA, la agencia espacial estadounidense, anunció que el róver Perseverance ya ha recorrido cerca de 42 kilómetros —una distancia equivalente a una maratón— en la superficie de Marte, como parte de su expedición para entender mejor el planeta rojo, en particular en búsqueda de señales de vida antigua.

“El 14 de junio de 2026, el róver superó la distancia total de 42,195 kilómetros recorridos en el planeta rojo. Alcanzó este hito mientras exploraba un terreno antiguo y fascinante al oeste del cráter Jezero, donde el geólogo robótico descubrió los restos de un antiguo lago y posibles indicios de vida antigua”, indicó la NASA, a través de redes sociales.

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En el siguiente video puede ver, por ejemplo, uno de los recorridos más recientes del róver en Marte.

Además de su estudio del suelo y la geología marciana, el róver también ha logrado otros hitos. Entre estos está la detección, por primera vez, de 55 descargas en remolinos y tormentas de polvo en Marte, un hallazgo que podría ayudar a entender la química, la habitabilidad y los riesgos para futuras misiones humanas.

También a principios de este año, el róver Perseverance de la NASA completó sus primeros viajes en otro planeta, planificados mediante inteligencia artificial. El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California, utilizó esta herramienta generativa para crear puntos de referencia para Perseverance (ubicaciones fijas donde el róver recibe un nuevo conjunto de instrucciones). En otras palabras, le creó una especie de ruta para que el vehículo robótico siguiera.

Durante los últimos 28 años, las rutas del róver han sido planificadas y ejecutadas por “conductores” humanos, quienes analizan el terreno y los datos de estado para trazar una ruta utilizando puntos de referencia, generalmente separados por no más de 100 metros. Con esto se evitan posibles peligros.

Según precisó la agencia espacial, Perseverance es el segundo explorador en recorrer la distancia de una maratón en otro planeta, tras el róver Opportunity de la NASA, que logró esta hazaña en 2015.

En el caso de este último, que aterrizó en Marte en 2004 y, al finalizar la misión en 2019, el róver había recorrido una distancia total de 45,16 kilómetros (28,06 millas).

En entrevista con el portal IFLScience, Mark Maimone, piloto de róveres e ingeniero de movilidad del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, aseguró que todo dependerá de cómo el equipo científico decida emplear el tiempo del róver para determinar si logra establecer un nuevo récord de distancia recorrida.

“Si el objetivo fuera recorrer rápidamente varios kilómetros, podríamos lograrlo en cuestión de semanas”, explicó Maimone. “Pero lo más probable es que realicemos evaluaciones científicas utilizando los numerosos sensores del róver en lugar de limitarnos a conducir, por lo que seguramente pasará un tiempo antes de que igualemos el récord de Opportunity”.

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