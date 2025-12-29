Sagitario B2: una de las impactantes imágenes del espacio que dejó la NASA en 2025

La imagen fue lograda con uno de los instrumentos de observación del James Webb, logrando un detalle sin precedentes sobre esta región de formación de estrellas. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Adam Ginsburg (Universidad de Florida), Nazar Budaiev (Universidad de Florida), Taehwa Yoo (Universidad de Florida); Procesamiento de imágenes: Alyssa Pagan (STScI)

Desde su lanzamiento al espacio, hace cuatro años, el Telescopio Espacial James Webb ha maravillado a científicos y personas del común por su capacidad de captar imágenes inéditas del espacio, con una gran resolución.

El James Webb fue lanzado como remplazo del Telescopio Hubble, su antecesor, y con tecnologías que le permiten esa mejor resolución, y también un mayor alcance en sus observaciones.

Una de las imágenes que dejó este telescopio durante 2025, y que conoció en septiembre, fue analizada por varios centros de investigación durante estos meses. Se trata de una nube molecular en Sagitario B2, una zona de formación de estrellas con abundante polvo cósmico.

“El instrumento de infrarrojo medio (MIRI, por su sigla en inglés) del telescopio espacial James Webb de la NASA capturó polvo cósmico brillante calentado por estrellas masivas muy jóvenes con un detalle sin precedentes en esta imagen de la nube molecular Sagitario B2 (Sgr B2) publicada el 24 de septiembre de 2025″, explicó la NASA en un comunicado.

Sagitario B2 es conocida por ser la zona de formación de estrellas “más masiva y activa de nuestra galaxia”. Allí se generan el 50 % de las estrellas que han sido observadas en esta galaxia y las razones detrás de su altísima actividad siguen siendo un enigma que la ciencia continúa estudiando.

Como parte de esas investigaciones, se utilizó el telescopio James Webb para observar de cerca lo que ocurre allí. “MIRI cuenta con una cámara y un espectrógrafo que detecta luz en la región infrarroja media del espectro electromagnético. La visión de MIRI revela estrellas coloridas, salpicadas ocasionalmente por brillantes nubes de gas y polvo”, escribió la NASA sobre la particular imagen.

Con esta, los científicos de centros de investigación como la Universidad de la Florida o la Agencia Espacial Europea continúan adelantando estudios sobre la edad de estas estrellas y nuevos detalles sobre su proceso de formación, en busca de pistas sobre la gran actividad que se presenta en Sagitario B2.

