Señal que se pensaba era de origen extraterrestre provendría, de hecho, de un camión

A mediados de 2023, un reconocido físico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, aseguró que una serie de esferas metálicas, extraídas durante una expedición científica en el océano Pacífico, eran posiblemente de origen “tecnológico extraterrestre”. Este hallazgo se relacionó incialmente con el registro de un meteoro en 2014, el cual habría emitido señales detectadas por una estación sísmica al caer cerca de la Isla Manus (Papúa Nueva Guinea).

No obstante, un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins revelaron que las ondas sonoras que se creían procedentes de la bola de fuego de un meteorito serían, de hecho, vibraciones de un camión que pasaba en una carretera cercana.

“La señal cambió de dirección con el tiempo, coincidiendo exactamente con una carretera que pasa por delante del sismómetro”, indicó en un comunicado Benjamin Fernando, sismólogo planetario de Johns Hopkins que dirigió la investigación. “Es muy difícil tomar una señal y confirmar que no procede de algo. Pero lo que podemos hacer es demostrar que hay muchas señales como esta, y demostrar que tienen todas las características que esperaríamos de un camión y ninguna de las características que esperaríamos de un meteorito.”

Para aclarar este hecho, el equipo de investigadores analizaron datos recopilados sobre el evento de 2014 en estaciones de Palau y Australia, que son utilizadas para detectar y medir ondas sonoras de pruebas nucleares. Con estos datos, se estimó el punto en el que el meteoro ingresó a la Tierra, y se encontró que este atravesó en otra ubicación. Además, no se encontraron, según los investigadores, ondas sísmicas procedentes del meteorito en las cercanías de la Isla Manus.

“En realidad, la ubicación de la bola de fuego estaba muy lejos del lugar al que se dirigió la expedición oceanográfica para recuperar estos fragmentos de meteorito”, explica Fernando sobre el viaje de recuperación de 2023. “No solamente utilizaron la señal equivocada, sino que estaban buscando en el lugar equivocado”.

Aunque según estimaciones de la NASA (la agenda espacial de Estados Unidos), cada día 50 toneladas de material meteorítico bombardean la Tierra, el equipo de investigadores asegura que el material recuperado tiene pocas probabilidades de ser un meteoro y mucho menos de ser de origen interestelar o incluso extraterrestre.

Esta noticia se suma a la reciente publicación del Departamento de Defensa que indicó que no hay pruebas de que Estados Unidos haya ocultado vida extraterrestre. “Hasta la fecha, Registro Histórico de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) no ha encontrado evidencia verificable que respalde las afirmaciones de que el gobierno de los EE. UU. y las empresas privadas tienen acceso a tecnología extraterrestre o han realizado ingeniería inversa. Además, AARO no ha encontrado evidencia de que ninguna investigación del gobierno de EE. UU., investigación patrocinada por académicos o panel de revisión oficial haya confirmado que cualquier avistamiento de un FAI representara tecnología extraterrestre”, afirmó esa oficina mediante un comunicado.

El informe detalla, como lo han hecho otros documentos en el pasado, dos puntos fundamentales. El primero es que los fenómenos que se han reportado y han podido investigar, se han identificado como drones, basura en el aire u otros “objetos o fenómenos ordinarios”. Otros casos, la gran mayoría, corresponden a objetos que permanecen sin identificar, pero no porque se trate de tecnología extraterrestre, sino porque la información suministrada en los reportes (como fotografías o testimonios) es insuficiente, de mala calidad o no aporta ningún elemento destacable para su investigación.

