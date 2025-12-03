Servicio Geológico hace un llamado a la calma tras emisiones de ceniza del volcán Puracé

Registro de la cámara Piocollo ubicada a 2 km en dirección nororiente del volcán Puracé. Foto: SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que, hacia las 11:34 a.m. y 1:14 p.m. de hoy, 3 de diciembre, se presentaron emisiones de cenizas. La entidad hizo un llamado a la calma, recordando que se trata de la actividad normal del volcán en medio de la alerta naranja en la que se encuentra.

El reporte se hizo desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, en el que se registraron las dos señales sísmicas en el volcán, asociadas a las emisiones de ceniza.

“Estas señales no indican un aumento ni una disminución en la actividad del volcán; corresponden a fluctuaciones propias de su comportamiento actual”, explicó el SGC en un comunicado.

Según la entidad, las columnas de ceniza expulsadas por el volcán llegaron a tener entre 500 y 700 metros de altura, un registro que no supera la altura de las columnas de ceniza que se presentaron durante la semana pasada, cuando se anunció el cambio de alerta amarilla a naranja. A pesar de esto, el SGC no descarta que puedan registrarse columnas de mayor altura.

“Hacemos un llamado a la comunidad a mantener la calma. El volcán permanece en estado de alerta Naranja, y reiteramos la importancia de seguir únicamente la información oficial”, añadieron.

Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, explicó que la entidad seguirá al frente del monitoreo de la actividad del volcán y reportará cualquier cambio importante que se registre en esta.

Es fundamental recordar que el cambio de alerta amarilla a naranja implica que hubo una variación en la actividad del volcán Puracé, incrementando la probabilidad de que se presente una erupción, pero esto no quiere decir que haya certeza sobre un evento de este tipo. Una erupción solo será inminente si el estado de alerta cambia a rojo.

A nivel municipal, autoridades locales y nacionales se han articulado para hacer seguimiento al volcán Puracé y piden seguir solamente las recomendaciones oficiales, así como la información que difunda el SGC a través de sus canales oficiales.

