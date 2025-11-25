Servicio Geológico reporta un aumento en la actividad del volcán Puracé, ubicado en el Cauca

Imagen de referencia del volcán Puracé. /Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un boletín de prensa extraordinario reportando un aumento en las señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 km. Este volcán, parte de la cadena volcánica Los Coconucos, está ubicado en el departamento del Cauca, a unos pocos kilómetros de Popayán.

Las señales que ha detectado el SGC han estado relacionadas con aumentos en la salida de gases que han generado columnas de hasta 1,6 km y se han dispersado sobre todo hacia el suroccidente del edificio volcánico. Estos procesos de desgasificación pueden estar acompañados de pequeñas emisiones de ceniza. La entidad recuerda que el volcán Puracé continúa en estado de alerta Amarilla. En este estado, dice, el volcán puede presentar fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza (que técnicamente son erupciones menores) cuyo alcance y efectos son restringidos y dependen de la dirección del viento.

También se pueden presentar algunas incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre elemental en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores.

Con tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), los expertos del SGC se refieren a señales sísmicas generadas por el movimiento de fluidos dentro del volcán (como gases, agua caliente o magma). El tremor es una vibración continua que indica movilidad sostenida de esos fluidos, mientras que los eventos de largo periodo son “pulsos” más aislados que suelen asociarse a cambios en presión o a la apertura de pequeñas grietas por donde circulan. Ambos tipos de señales son comunes en volcanes activos, como el Puracé.

“Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, se lee en el comunicado de prensa. Cristian Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, hace un llamado a la comunidad para que no se acerque a la parte alta del volcán y esté atenta a los comunicados oficiales.

