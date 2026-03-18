Siga en directo la caminata espacial de dos astronautas fuera de la Estación Espacial

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Dos astronautas de la NASA llevan a cabo una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional.

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Redacción Ciencia
18 de marzo de 2026 - 05:48 p. m.
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Los astronautas estadounidenses Chris Williams y Jessica Meir llevan a cabo una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) este miércoles 18 de marzo.

El objetivo de esta caminata es que Williams y Meir realicen los preparativos para instalar paneles solares desplegables adicionales (IROSA, por sus siglas en inglés) en la Estación Espacial Internacional. Cuando sean instalados, estos paneles proporcionarán energía adicional al laboratorio orbital.

Para Williams, de 42 años y quien se encuentra en la EEI desde noviembre de 2025, será su primera caminata espacial. Mientras tanto, para Meir, de 48 años y quien ha hecho parte de varias expediciones, será su cuarta caminata.

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Por Redacción Ciencia

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