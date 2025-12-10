Sismo de 5,8 no dejó afectaciones en infraestructura ni personas: UNGRD

El sismo se registró en la madrugada de este miércoles, y se sintió en ciudades como Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Luego del sismo de magnitud 5,8 que se registró en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, y que se sintió en gran parte del centro y oriente del país, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no se reportaron afectaciones en infraestructura ni en personas.

La entidad dio a conocer sobre las 7:30 de la mañana que la Sala de Crisis Nacional completó el barrido con autoridades territoriales y entidades operativas tras el sismo, y no hubo reporte de daños ni en Los Santos, Santander, —epicentro del sismo–, ni en otras zonas del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de reportar estos eventos, el sismo se registró a una profundidad de 150 kilómetros y esto significa que tiene una particularidad: “no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos en todo el territorio colombiano”, explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica de Colombia del SGC.

Como hemos explicado antes, Colombia es un país sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio.

Los Santos, donde se presentó el sismo de este 10 de diciembre a las 3:27 a.m., es el sitio donde ocurre el 60 % de estos eventos de Colombia. De acuerdo con el SCG, cerca a este municipio, ubicado a dos horas de la capital santandereana, está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

