Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Soñar con computadores cuánticos y lo que necesita para entender el Nobel de Física

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron anunciados como nuevos ganadores del Premio Nobel de Física. Los experimentos que hicieron hace 50 años han puesto a varias empresas a hacer computadores que prometen resolver un problema en una pequeña fracción de tiempo, cuando a un computador normal tardaría miles de años.

Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
07 de octubre de 2025 - 11:20 p. m.
En pantalla, los ganadores del Premio Nobel: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.
En pantalla, los ganadores del Premio Nobel: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.
Foto: EFE - CHRISTINE OLSSON/TT

Los días previos al anuncio del Premio Nobel de Física siempre hay apuestas sobre la mesa. Los físicos de diferentes áreas barajan posibilidades y en redes sociales juegan sus cartas. Quienes han apostado a favor de la física cuántica han sacado pecho varias veces en los últimos años. En 2022, la Real Academia Sueca de Ciencias se lo dio a tres científicos que hicieron experimentos (sobre entrelazamiento cuántico) que deslumbraron a sus colegas. Este martes 7 de octubre también volvieron a celebrar. El Nobel fue para otros tres investigadores...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Física

Nobel de Física

Premio Nobel

premio nobel hoy

física cuántica

mecánica cuántica

PremiumEE

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.