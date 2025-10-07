Soñar con computadores cuánticos y lo que necesita para entender el Nobel de Física

En pantalla, los ganadores del Premio Nobel: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Foto: EFE - CHRISTINE OLSSON/TT

Los días previos al anuncio del Premio Nobel de Física siempre hay apuestas sobre la mesa. Los físicos de diferentes áreas barajan posibilidades y en redes sociales juegan sus cartas. Quienes han apostado a favor de la física cuántica han sacado pecho varias veces en los últimos años. En 2022, la Real Academia Sueca de Ciencias se lo dio a tres científicos que hicieron experimentos (sobre entrelazamiento cuántico) que deslumbraron a sus colegas. Este martes 7 de octubre también volvieron a celebrar. El Nobel fue para otros tres investigadores...