Científicos de la NASA detectan compuestos asociados a la vida en el cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS fue visto por primera vez en julio de 2025. Foto: NASA, ESA, DAVID JEWITT (UCLA)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un equipo de investigadores de la NASA anunció el hallazgo de nueva información sobre la composición del cometa 3I/ATLAS, que es el tercer objeto de este tipo identificado mientras atraviesa nuestro sistema solar.

Según detallaron los científicos, se detectaron moléculas orgánicas, como el metanol, el cianuro y el metano. “En la Tierra, las moléculas orgánicas son la base de los procesos biológicos, pero también pueden crearse mediante procesos no biológicos. Los investigadores también observan un aumento espectacular del brillo dos meses después de que el cuerpo helado haya pasado por su punto más cercano al sol, un fenómeno asociado a los cometas cuando expulsan agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono al espacio”, explicó la NASA, en un comunicado.

Durante las últimas semanas, el cometa se ha acercado al Sol, lo que ha elevado la temperatura de su superficie y desencadenado una liberación de gases hacia el espacio. Este proceso fue el centro del estudio realizado por un equipo de investigadores de la agencia espacial, cuyos resultados fueron publicados en la revista Research Notes of the AAS.

Lo invitamos a leer: Un sistema estelar “al revés” desafía las teorías sobre la formación de planetas.

“El cometa 3I/ATLAS entró en erupción en el espacio en diciembre de 2025, tras su cercano paso por el Sol, lo que provocó un aumento significativo de su brillo. Incluso el hielo de agua se sublimó rápidamente en gas en el espacio interplanetario”, afirmó en un comunicado Carey Lisse, director del estudio del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins (Estados Unidos). “Y dado que los cometas están compuestos por aproximadamente un tercio de hielo de agua, estaban liberando una gran cantidad de material nuevo rico en carbono que había permanecido encerrado en el hielo a gran profundidad bajo la superficie. Ahora estamos viendo la gama habitual de materiales del sistema solar primitivo, incluyendo moléculas orgánicas, hollín y polvo de roca, que suelen ser emitidos por un cometa”.

Estas observaciones se realizaron a través de la misión SPHEREx de la NASA, diseñada para estudiar el origen y la evolución del universo mediante un mapeo espectral del cielo, así como para analizar la composición química de objetos como cometas y nubes interestelares.

A finales de 2025, SPHEREx completó el primero de cuatro mapas infrarrojos de todo el cielo, un hito que busca ampliar nuestra comprensión del universo. Vale señalar que este telescopio espacial tiene la capacidad de observar el cielo en 102 “colores”, cada uno asociado a una longitud de onda del infrarrojo que revela información clave sobre galaxias, estrellas, regiones donde se forman planetas y otros rasgos cósmicos, incluidos los distintos gases presentes en la coma del cometa 3I/ATLAS.

En esta línea, los investigadores lograron observar grandes cantidades de dióxido de carbono, así como diferentes tipos de hielo, materia orgánica y material rocoso.

En un comunicado de la NASA, Phil Korngut, científico instrumental de la misión en Caltech, explicó que “el cometa ha pasado siglos atravesando el espacio interestelar, siendo bombardeado por rayos cósmicos altamente energéticos, y es probable que haya formado una corteza que ha sido procesada por esa radiación. Pero ahora que la energía del Sol ha tenido tiempo de penetrar profundamente en el cometa, los hielos prístinos bajo la superficie se están calentando y entrando en erupción, liberando una mezcla de sustancias químicas que no han estado expuestas al espacio durante miles de millones de años”.

Los autores del estudio admiten que las mediciones espectrofotométricas presentadas corresponden a un análisis preliminar. De esta manera, aseguran que se realizará un estudio más completo en abril de 2026 para obtener más detalles.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬