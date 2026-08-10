Temblor hoy en Colombia: ¿en qué momento se debe evacuar y cómo hacerlo?

Es importante tener claros cuáles son los puntos de encuentro para llegar allí después de estos eventos. Foto: José Vargas

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El inicio de esta semana estuvo marcado por un fuerte sismo que se sintió en gran parte del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que sobre las 7:34 de la mañana de este lunes, 10 de agosto, hubo un temblor de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

En redes sociales, las personas que sintieron el movimiento expresan que fue un “sismo largo”, es decir que duró varios segundos. ¿Qué hacer en esos casos?

Primero, hay que tener en cuenta que Colombia es un país sísmicamente activo, es decir que los temblores no son extraños. De hecho, según el SGC, en el país se presentan alrededor de 2.500 sismos al mes. Eso se debe, según la entidad, porque hay diferentes placas tectónicas, las cuales están en contacto. “Esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio (principalmente las costas y alrededor de nuestras cordilleras)”, ha explicado la entidad en ocasiones anteriores.

Tras un sismo lo que recomiendan las autoridades a la ciudadanía es, principalmente, mantener la calma. Mientras persista el movimiento, lo mejor es permanecer quietos y buscar “triángulos de vida” para tomar una posición de resguardo, es decir lugares como columnas sólidas para resguardarse mientras la edificación se sacude. Ojo, los marcos de las puertas no son lugares seguros, advierten los bomberos.

Cuando se ordene la evacuación, busque puntos de encuentro, y si es posible, ayude a aquellos que tienen problema de movilidad. Es importante mantenerse en sitios abiertos y alejados de cuerdas eléctricas y postes.

¿Qué pasa si estoy en edificios altos?

En estos casos, lo que han recomendado los cuerpos de bomberos en ocasiones anteriores es no salir de su apartamento si está ubicado en un piso alto. Mientras exista el movimiento, hay que buscar un lugar seguro, y después, evacuar. No por el ascensor, ni corriendo. La mejor manera es caminando.

Cuando haya evacuado, lo recomendable es esperar entre 30 y 40 minutos para ingresar nuevamente a la estructura, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

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