Temblor hoy: sismo de 5,1 con epicentro en Santander sacude varias regiones de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia. /Getty Foto: Getty Images - Furchin

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Este miércoles 26 de agosto, a las 11:45 a.m., un sismo de magnitud 5.1, con epicentro en Los Santos (Santander), sacudió varias regiones de Colombia. De acuerdo con la información preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y se registró, específicamente, a 6.82° (Latitud) y -73.11° (Longitud).

Varios usuarios en redes sociales han manifestado haberlo sentido en distintas zonas del país, principalmente en Santander, en lugares como Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga. También llegó a sentirse en ciudades más lejanas del epicentro como Barranquilla, Medellín y Bogotá.

De acuerdo con la plataforma de sismo sentido del SGC, hasta ahora 722 personas de 130 centros poblados reportaron haber sentido este temblor. Hay registros, incluso, en Neiva, Cali y Popayán.

Ante el sismo, se realizaron varias evacuaciones, por ejemplo en Bogotá, donde las labores en el Congreso fueron interrumpidas y los funcionarios tuvieron que salir del Capitolio Nacional.

Por el momento, las autoridades se encuentran evaluando las afectaciones en las zonas donde más se sintió.

El sismo de este 26 de agosto se presentó apenas unas semanas después del terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, que aún tiene conmocionado al país.

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el temblor del pasado 10 de agosto ha dejado, hasta ahora, 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 240 personas desaparecidas. Otros 364 ciudadanos han sido rescatados.

En total, el evento afectó a 16 departamentos, 494 municipios y más de 188.380 familias. Hay 186.233 viviendas averiadas y 33.299 destruidas.

Cabe recordar, no obstante, que el temblor de esta mañana no tiene relación alguna con el que ocurrió en Chocó hace unas semanas. Como hemos contado en este diario, no es posible predecir un sismo con antelación.

Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Además, es importante tener en cuenta que el epicentro del temblor de hoy, Los Santos, en Santander, es una de las zonas más sísmicamente activas de nuestro país.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, director del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(...) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Cómo funcionan las alertas de los celulares?

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo sirven si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.