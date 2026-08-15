Terremoto en Colombia ya deja 294 personas fallecidas; 320 continúan desaparecidas

Personas recogen escombros este viernes de una edificación destruida por el terremoto de magnitud 7,4, cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance sobre el terremoto de 7,4 que afectó a gran parte de Colombia el lunes, 10 de agosto. Hasta las 6:30 de la mañana de este sábado, 15 de agosto, se han reportado 294 personas fallecidas, es decir, seis más desde el último registro.

El sismo también ha dejado 3.935 personas heridas y 320 aún continúan desaparecidas. La UNGRD dice que hay 54.008 familias y 115.461 personas afectadas tras el evento.

En infraestructura el reporte que entrega la entidad es: 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados. También hay 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios afectados.

En Manizales, una de las ciudades más afectadas, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, dijo que tienen 4.271 solicitudes de visitas a viviendas afectadas. “Ha ido incrementando mucho. No todas son estructuras grandes, muchas son menores”, dijo el mandatario, quien le pidió a las personas tener paciencia. “Solo tenemos 160 ingenieros y los chequeos son cada vez más largos, nos demoramos más tiempo”.

Rojas informó que el martes retomarán las clases en una modalidad más flexible, y que solo dos colegios públicos no tendrán servicio, pero que los estudiantes serán reubicados o buscarán realizar las clases virtualmente.

En Cali, el presidente Abelardo De La Espriella informó tras su visita en la noche del viernes, que, se garantizarán recursos para el arrendamiento de espacios que permitan mantener la prestación de los servicios de salud mientras se adelantan las adecuaciones del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, el principal centro hospitalario público del suroccidente colombiano.

“Esto es vital para garantizar una atención digna y oportuna. Este es un ejemplo más de que, en medio de esta tragedia, estamos trabajando unidos”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Mientras tanto, en Pereira, las autoridades locales reportaron más de 35.200 viviendas afectadas, que representan el 15% de las viviendas de la ciudad. Hay más de 40.000 damnificados (120 mil personas), y 270 heridos. Además, 95 personas han fallecido.

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